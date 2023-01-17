Evden Eve Nakliyat Hizmeti Uygun Fiyatlarla Widenpa'da
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Evden Eve Nakliyat Hizmeti Uygun Fiyatlarla Widenpa'da.
Widenpa; Türkiye'nin 12 ilinde kurtarma/çekici hizmetleri, temizlik, evden
eve nakliyat, inşaat, dekorasyon, tadilat, cam balkon, duşakabin yapımı, hazır
mutfak, laminant parke, su tesisatı, çelik kapı, elektrik ve boya badana işleri
gibi başlıca konularda kurumsal mantıkla ve büyük bir ciddiyetle sizlere hizmet
vermekte olup, bu alanların tamamında mesleğin en iyileriyle çalışıp etik değerlerinden
asla taviz vermeyen, gün geçtikçe daha çok büyüyüp ülkenin tamamına hizmet etmeyi
kendine düstur edinmiş bir şirkettir. Tüm hizmet alanlarımızda yaklaşık 10.000
müşteriye üst segmentte hizmet vermiş olmanın huzurunu ve gururunu yaşıyoruz.
Widenpa olarak çalışma alanlarımızın tamamında sizlerin en güvenilir ve işlevsel yardımcısı olarak 10.000 mutlu müşterimizin arasına katılmanız için heyecanlanıyoruz. İşinin en kalifiye ve uzman ustaları, temizlik personelleri, araç çekicileri ve teknolojik filolar ile hizmet veriyor oluşumuz bizi tercih eden tüm müşterilerimizin haklı dayanağı konumundadır. Mükemmel alanlar dizayn ederken, aracınızı çekerken, eşyalarınızı taşırken ya da size temiz, hijyenik ve konforlu alanlar sağlarken hep aynı tutku ile yüksek iş kalitesi standardı sağlamanın mümkün olduğunu görmek en büyük gururumuzdur. Hizmet alanımızdaki tüm işleriniz için bizi arayın, güven duyacağınız iş ortağınızla bir an önce tanışın. Unutmayın, Widenpa için her müşteri, ilk müşteridir.
Widenpa'nın Mükemmel Hizmetlerine Hangi İllerde Ulaşırım?
Widenpa'nın mükemmel hizmetlerine başta İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Bursa,
Antalya, Muğla ve Kırşehir'de ulaşırsınız. Hizmet alanlarımızın başlangıç noktası
olarak hayat akışımızdaki önemli noktaları aldık. İzmir bölgesinde temizlik,
İzmir
evden eve nakliyat hizmeti ile Antalya özelinde
Antalya evden eve nakliyat, laminant parke, inşaat, dekorasyon, boya
badana, çelik kapı, elektrik, tadilat, cam balkon, duşakabin yapımı, hazır mutfak,
su tesisatı ve kurtarma/çekici hizmetleri ile sizlere hizmet sunmaya başladık.
Bu yolculuğa çıkmadan önce amacımız yalnızca ticaret yapmak değil, insanların
hayatlarına dokunup zorluklarını kolaylaştırmaktı. İşte bu yüzden profesyonel
ekiplerimizle derin analizler yaparak, sektörün öncü hizmetleri nelerdir noktasında
motive olduk. Bu öncü noktaların hangilerinde sıkıntılı hizmet alımı söz konusu;
bunların üzerinde durduk.
Günümüzde her ne kadar teknoloji ilerlemiş olsa da insan gücünün tamamen elimine edilemeyeceği gerçeğinden yola çıkarak, aldığımız hizmetlerin günün teknolojisine oranla düşmekte olması bizi sektörde fark yaratmak adına hoş bir noktaya taşıdı. İnsana verdiğimiz değerle, verdiğimiz her hizmeti kendi işimizi tamamlar gibi yaptık, her müşterimizi sanki ilk müşterimiz gibi heyecanlı ve amatör ruhla karşıladık. Amatör ruhumuza karşılık, profesyonel hizmetlerimizle binlerce müşterimizi çok mutlu ettik. Aynı heyecan ve akılcı yaklaşımla daha hızlı büyümek ve sizlere daha fazla ilde, daha geniş bir yelpazede hizmet vermek adına tüm ekibimizle durmadan çalışıyor olacağız. Güveninize layık olmaya devam etmek en önemli misyonumuz ve topluma katma değer sağlamak bizim değerli vizyonumuzdur.
Kusursuz Hizmetlerimizin Detayları Hakkında
Tüm hizmet alanlarımızın içerisinde her bir konu da uzmanlaşmak ve her geçen
gün daha iyiye gitmek adına gayretle çalışıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında genel
temizlik ve evden eve taşımacılık hizmetleri konusunda da hizmet vermekteyiz.
Apartman temizlikleri, ev temizliği, ardiye ya da depolarınız, profesyonel cam
bina temizlikleri ve aklınıza gelen her temizlik işinde, sizlere profesyonel
olarak hizmet vermekteyiz. Mutlu müşteriler oluşturmanın en iyi yolunun, mükemmel
hizmet kalitesinden geçtiğini biliyoruz. Bu kapsamda işinde en iyi olan profesyonellerle
çalışıyor, iş teslimini zamanında gerçekleştiriyor ve en iyi malzemelerle yaşam
ya da iş alanlarınızı en ideal hale getiriyoruz. Bilhassa ev temizliği konusunda
hanımların iyi hizmet personeli bulmak konusunda oldukça zorlandığını bilmekteyiz.
Kaliteli iş ve tertemiz sonuçlar dışında en önemli konulardan biri ise güven oluyor. Güvenip evinizi, mahrem alanınızı teslim etmek hiç kolay bir durum değildir. Hiç tanımadığınız bir hizmet personeline evinizi teslim etmeniz tehlike arz edebilir. Profesyonel anlamda destek almanız ise işin tam istediğiniz gibi ilerleyip sonuçlanmasına neden olacağı gibi bir yandan da iç rahatlığı ile yaşam alanlarınızı teslim edebilmeniz açısından sizlere konfor sağlayacaktır. Widenpa'yı aradığınız andan itibaren çağrı merkezi personelimize ihtiyacınız olan temizlik işinin detaylarını bildiriyor, daha sonra yalnızca kaliteli hizmetin tadını çıkarıyorsunuz. Size ihtiyacınız olan, hem güvenilir hem de işinde mükemmel olan personellerimizi yönlendiriyor, en iyi hizmete huzurla ulaşmanızı sağlıyoruz. İşimize olan tutkumuz, hizmet kalitemizin en önemli dayanağıdır.
Neden Widenpa?
Widenpa'nın en önemli kuruluş amaçları arasında mükemmel kalitede hizmetin
mümkün olduğunu ispat etmek ve bunun dışında; istihdama destek vermek idi. Kuruluş
politikamızın önemli aktörlerinden biri olan, istihdam konusunun bizi öne çıkaran
değerlerimizden biri olması en büyük gururumuzdur. Organizasyonumuz altındaki
yüzlerce çalışanımızın geleceğe güvenle bakıyor olmasından büyük mutluluk duyuyoruz.
Birlikte çalıştığımız her bir ekip arkadaşımızın ihtiyaçlarını, önceliklerini
anlayıp mutlu çalışan kitlesi oluşturmaya gayret ediyoruz. Mutlu çalışanın,
mutlu müşteri olduğunu biliyor, hizmetlerimizdeki kalitenin önemli ölçüde bu
kaynaktan beslendiğini biliyoruz. Merkezine insan kavramını alan yapıların etik
olarak doğru yolda olduğunu bildiğimizden, değerlerimizden vazgeçmeden her geçen
gün biraz daha büyümekteyiz. Fiyat politikamız bakımından ise yapılan işin tam
karşılığının verilmesi, çalışan ekibin hak ettiğini alması gibi konular açısından
büyük bir titizlik göstermekteyiz.
Piyasa fiyatlarına göre çok daha ekonomik tekliflerle bütçenize katkı sağlamak bizim için bir mutluluktur. Sürecin tamamında tüm tarafları mutlu edecek, tamamen adil bir işleyiş ile hizmet alıyor olmanız bizim misyonlarımızdan yalnızca biridir. Aracınızla yolda kaldığınızda endişenize ortak oluyor, aracınızı kendi aracımız gibi taşıyor, size hızla ulaşıp emniyetinizi sağlıyoruz. Tadilat işinizde en az sizin kadar titiz davranıyor, iş bitimindeki mükemmel sonuçla sizin kadar seviniyoruz. Dizayn ettiğimiz mekanlara son dokunuşları gülümseyerek yapmak ise en büyük keyfimiz. Temizlik işleriniz bittiğinde, sanki kendi alanlarımız hijyen ve konfora kavuşmuş gibi huzur duyuyoruz. Eşyalarınızı sanki kendi eşyalarımız gibi taşıyor, en küçük bir zayiata tahammül göstermiyoruz. İşte insanı odak noktası yapan, çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza aile gözüyle bakan, hizmet sağladığımız her kişiyi o büyük ailenin değerli bir parçası olarak görüp, her müşteriyi ilk müşteri heyecanı ve kusursuzluğuyla karşılayan düşünce yapımız bizi sizlerin gözünde değerli kılıyor ve tercih sebebi haline getiriyor. Tüm önemli geri bildirimleriniz ve olumlu görüşlerinizle, her geçen gün sağlıkla daha da büyümek, yeni işler ve yeni aile üyeleri kazanmak bizim en önemli motivasyon kaynağımızdır. Büyük ailemizin bir parçası olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. https://widenpa.com