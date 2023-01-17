AnadoluJet'ten tek yön direkt iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası
Türk Hava Yolları'nın başarılı markası AnadoluJet, 1 Eylül-31 Ekim 2023 tarihleri arasındaki tek yön direkt iç hat uçuşlarında 399 liradan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2023 16:58, Son Güncelleme : 17 Ocak 2023 17:00
AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre yolcular, bugün ve yarın satın alacakları biletler ile 1 Eylül-31 Ekim 2023 tarihleri arasındaki seyahatlerde 399 liradan başlayan fiyatlarla uçabilecek.
Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenler, ayrıntılı bilgilere AnadoluJet'in internet sitesinden ulaşabilecek.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız