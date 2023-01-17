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Yerli ve milli işitme cihazı 50 ülkeye ihraç ediliyor

TÜBİTAK'ın desteğiyle geliştirilen yerli ve milli işitme cihazı, sesi rahat algılayıp iletebildiği için "beyin dostu" olarak tanımlanıyor. ABD'de patenti alınan cihazın üçüncü versiyonu bir iki ay içerisinde dünyanın 50 ülkesine ihraç edilecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2023 17:39, Son Güncelleme : 17 Ocak 2023 17:40
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Yerli ve milli işitme cihazı 50 ülkeye ihraç ediliyor

Sesin doğala en yakın şekliyle algılanmasını sağlayan, şarj edilerek kullanılma imkanı bulunan TÜBİTAK destekli yerli ve milli işitme cihazı basına tanıtıldı.

İşitme cihazı üreticisi bir firmanın TÜBİTAK'ın desteğiyle geliştirdiği "Transducers in the ear (Tie)" adlı ürünün tanıtımı Beyoğlu'ndaki bir otelde yapıldı.

Cihaza ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Ağaç, dünya çapında yenilikçi bir teknolojiye sahip olan ürünün, bütün ses kaynaklarına bağlanabildiğini, bu yönüyle de bir işitme cihazından daha fazlası olduğunu söyledi.

Ağaç, sesi rahat algılayıp iletebildiği için cihazı "beyin dostu" olarak tanımladıklarını belirterek "Bir radyoyu düşünün, frekans kanalına girdiğiniz zaman hışırtı varsa kapatırsınız. Bu cihazda öyle bir durum yok, tamamen doğal bir sesi sunuyor." dedi.

Tie'nin diğer cihazlardan farkına değinen Ağaç şöyle konuştu:

"Geleneksel cihazlarda hoparlör mikrofonu kulak arkasına takılıyor. Dolayısıyla kulak kepçesinin bütün fonksiyonları kayboluyor, gelen sesler beyne rahat iletilmiyor, yüksek frekanslar kayboluyor. Bu cihaz, rüzgarın sesini, hışırtısını aşağı çekebiliyor yaklaşık 22 desibel, gürültüleri aşağı çekiyor. Ünsüz harfleri güçlendirebiliyor ki kelimeler rahat anlaşılsın diye. Geniş frekansta sesi sunabiliyor. Geleneksel işitme cihazları bunların çoğunu yapamıyor çünkü kulak kepçesini devreye almıyor. Her şeyi cihaz yaptığı için de sürekli yapay bir ses geliyor ve insanlar cihazlarına alışamıyor. Bu cihazda en büyük verimlilik de kısa sürede işitme cihazına alışılabilmesi."

- Patenti alınan cihaz 50 ülkeye ihraç ediliyor

Mehmet Emin Ağaç, bu cihazda pil değişiminin yapılmadığını dolayısıyla çevre dostu olduğunu aktararak sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşitme cihazı 3 saat şarj edilerek yaklaşık 18 saat kullanılabiliyor. Bir şarj ünitesi var, üzerine koyduğunuz zaman rahat bir şekilde şarj edilip kullanılabiliyor. Tamir gerektirmiyor çünkü cihaz 3 parçadan oluşuyor, bozulan parça işitme merkezinde direkt değiştiriliyor. Yani kişi işitme cihazı kullandığı zaman teknik servis sonuçlarını beklemiyor. Hem maliyeti düşük hem işitme cihazının ömrü daha uzun oluyor. Yerli ve milli, ABD'de patenti alınan bir ürün. Dünyanın 3 kıtasında şu anda koruma altında. Sürekli geliştirilen bir ürün. Şu anda 3'üncü neslini çıkarmaya çalışıyoruz. Dünyanın 50 ülkesine de birinci ve ikinci versiyonlarının ihracatı var. Üçüncü versiyonunun da bir iki ay içerisinde yine dünyanın 50 ülkesine ihracı yapılacak."

Ağaç, Türkiye'de de birçok kişinin ürünün birinci ve ikinci versiyonunu kullandığını sözlerine ekledi.

Tanıtım toplantısında, cihazı deneyimleyen İşitme Engelli Bireyler Eğitim Vakfı (İÇEV) Hentbol Takımı'nın işitme engelli oyuncuları da yer aldı.

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