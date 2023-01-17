İSKİ'den 'uyuşturucuyla yakalanan araç'la ilgili açıklama:

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında "İSKİ ve İBB logolu araçta uyuşturucu yakalandığı" yönünde haberlere yer verildiği belirtildi.

Açıklamada, "İdaremizce yapılan inceleme neticesinde bahse konu İSKİ ve İBB logolu araç, İdaremize ait olmayıp bakım-onarım işi kapsamında yüklenici bünyesinde çalışan şahsa ait bir araçtır. Ayrıca araçta yakalanan şahıslar, İSKİ'nin ya da yüklenici firmanın çalışanı değildir. Konu hakkında gerekli yasal takibat Hukuk Müşavirliğimizce başlatılmış olup süreç İdaremizce takip edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Başakşehir'deki bir adreste, üzerinde İBB logosu, İSKİ ibaresi ve "Bakım Onarım Aracı" yazısı bulunan kapalı kasa kamyonetten başka bir araca kolilerin taşındığı belirlenmiş, polis kolilerin içerisine gizlenmiş 112 kilo 190 gram esrar ele geçirmişti. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.