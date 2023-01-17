Bahçeli'nin seçimin mayısta yapılması talebine AK Parti'den destek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, seçim tarihiyle ilgili "Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim." açıklamasını değerlendiren Dağ, haziranda seçimlerin yapılmasının hem genele hem de bu seneye dair bazı sorunları barındırdığını belirtti.

Dağ, "Genele dair; haziranda tatil zamanının başlaması, üniversite sınavların o dönemde olması; diğer taraftan bu senenin hac dönemine rast gelmesi, birçok vatandaşımızın yurt dışında olma durumu sebebiyle seçim tarihinin güncellenmesi noktasında bu konuyu biz de müzakere ediyoruz. Bu konuyu kamuoyu da tartışıyor. Bugün sayın Bahçeli de ifade ettiler. Dolayısıyla bu şartlardan dolayı seçim tarihinin bir nebze güncellenmesi konusu söz konusu olabilir." ifadesini kullandı.

"Erken seçim" ifadesinin kullanılmasından niçin imtina edildiğine ilişkin soru üzerine Dağ şöyle konuştu:

"Bu bir erken seçim değil. Zaten 2023 yılı içinde yapılacak hiçbir seçim, erken seçim olarak nitelendirilemez. Bunu da siyaseti bilen herkes bu şekilde değerlendirir. Muhalefete bakacak olursanız zaten neredeyse 2018 seçimleri geçtiğinden bugüne, hemen her altı ayda bir erken seçim sözlerini ifade ediyorlardı. 2023'te yapılacak seçimin erken seçim olmadığını muhalefet de bilir ve zaman zaman bunu da ifade ediyorlar. Onun için bu, tamamen seçim tarihinin güncellenmesidir. Oluşan şartlar, ortaya çıkan tablo bu duruma göre seçim tarihinin güncellenmesidir."

Seçim tarihinin belirlenmesi sürecinin nasıl işleyeceğiyle ilgili soru üzerine Dağ, Meclisin seçim kararı alabilmesi için 360 milletvekilinin oyunun gerektiğini, muhalefetin açıklamalarından mayısta olabilecek bir seçim tarihi güncellemesine destek vermeyeceklerinin anlaşıldığını dile getirdi.

Dağ, "Meclisten şu anki tabloda böyle bir durum oluşmayacağı gözüktüğüne göre, Cumhurbaşkanı da bu konuda bir karar alabilir." dedi.

Seçim tarihiyle ilgili bir kararın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ilk kez uygulanacağını da anımsatan Dağ, "Bunun Anayasa'da karşılığı var. Cumhurbaşkanımız bu konuda bir seçim kararı aldığı zaman bu kamuoyuyla paylaşılacaktır." diye konuştu.