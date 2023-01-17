Ticarete ilişkin 'torba kanun teklifi' Komisyonda

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin geneli üzerinde görüşmeler sürüyor.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, torba yasalara karşı olduklarını, bu anlayışın Anayasa'ya aykırı olduğunu, nitelikli yasama tekniğini de zedelediğini söyledi.

Teklifi sunan milletvekillerinin en çok Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) dair düzenlemelere önem ve öncelik verdiğini savunan Tarhan, "7 kanunda değişiklik yapan bu teklifin Meclis gündemine getirilmesindeki aciliyeti anlamakta güçlük çekiyoruz. 'Yılbaşından önce Meclise sunacağız' dediğiniz EYT teklifinden ses yok. AKP Grup Başkanvekili Sayın Mustafa Elitaş 'EYT'yle ilgili bizden tarih beklemeyin' dedi. Vatandaşa bir söz verdiniz, o sözü tutmaktan imtina edip Meclisi boş gündemli tekliflerle oylamak ne akla ne vicdana sığar." diye konuştu.

Teklifte yer alan düzenlemelerle ilgili yapılan etki analizlerinin kendileriyle paylaşılmasını isteyen Tarhan, "TESK bünyesinde kurulan federasyonlarda kuruluş şartı olan 40 oda sayısını 25'e indirdiğinizde kurulması muhtemel federasyon sayısı kaçtır? Toptancı hallerinde halihazırda kaç kiracı bu teklifle getirilen düzenlemeden yararlanacak ve emsal kira bedelleri de dikkate alındığında yeniden bir kiralama süreci yapamayacak olan belediyelerin gelir kaybı ne olacaktır? TOBB'da kaç üyenin kaydı askıya alınacak? TOBB'un alacaklarının ne kadarlık bir kesimi terkin edilecek?" sorularını yöneltti.

- "Sorunlarımıza alelacele çözüm arıyoruz"

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, kanun teklifinin farklı nitelikte kanun ve kararnameleri içerdiğini belirtti.

Torba kanunların mantığının yasama faaliyetlerinin kalitesini düşürdüğünü ileri süren Altıntaş, "Teklifin maddelerinin bir çoğunda kooperatifler, odalar ve borsalar, TESK'in yönetimde istikrar arandığı söyleniyor. Fakat maalesef yasa yapmada istikrar yok. Meclisimizde görüşülen işler bazen birkaç ay sonra tekrar karşımıza geliyor. Kooperatifler Kanunu 2021 yılının temmuz ayından beri 4 defa Meclis'e gelmiş, bu 5'inci gelişi. Sorunlarımıza alelacele çözüm arıyoruz ama sonra bir başka çözüm ihtiyacı daha doğuyor, biraz daha dikkatli olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Teklifin gerekçesinde "paranın zamanında değerinin bulunması" ibaresinin olduğunu aktaran Altıntaş, bunun, teklif sahibi milletvekillerinin, enflasyonun çok yüksek olduğunu itirafı anlamına geldiğini kaydetti.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, kanun tekliflerinin önce taslak olarak yayınlanması ve ilgili kurum, kuruluşlar, odalar, sendikalar, dernekler ve kanundan etkilenen kesimlerin önerilerini, eleştirilerini dile getirebilmeleri gerektiği ifade etti.

Kenanoğlu, "Anlaşılan o ki kimi işveren temsilcileri ile kanunlar düzenleniyor ve o şekilde de bizim önümüze getiriliyor, dolayısıyla sağlıklı kanunlar çıkmıyor. Birçok kanunu aynı dönem, aynı yıl içerisinde tekrar tekrar görüşmek zorunda kalıyoruz." dedi.

Kenanoğlu, Meclis'e birçok defa gelen Kooperatifler Kanunu'nun tümüyle ele alınması gerektiğini söyledi.

- "1 milyar 300 milyon liralık kira desteği verdik"

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, iktidarın pandemi sürecinde esnafa ciddi destekler verdiğine işaret etti.

Büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde 500 lira esnafa kira desteği verildiğini anımsatan Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Ayda 432 milyon lira toplamda 1 milyar 300 milyon liralık kira desteğini esnafımıza hibe olarak verdik. Yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan yaklaşık 850 bin esnafımızı vergiden muaf tuttuk. 40 senelik esnaf ve sanatkarım, bu 40 sene zarfında hiçbir hükümetin esnaf ve sanatkarı vergiden muaf tuttuğuna şahitlik etmedim. Esnaf destek paketinin limitini 50 milyar lira ilaveyle 150 milyar liraya çıkarttık. Cumhurbaşkanımızın esnaf buluşması konuşmasındaki verdiği müjdeler esnafımızda mutluluk yarattı."

Komisyonda, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerin görüşülmesine geçildi.