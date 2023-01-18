'Ucuz konut'la kapora tuzağı

Orta gelirli aileleri ev sahibi yapmak adına başlatılan "Yeni Evim" kampanyasında başvurular önceki gün başladı. İlk etapta 100 bin kişinin konut sahibi olması planlanan kampanya fırsatçıları da harekete geçirdi. Başvuruların alındığı ilk gün itibarıyla internette 'Yeni Evim kampanyasına uygun' başlıklı birçok yeni ilan verildiği görüldü. İlanlarda uygun fiyatlı evler dikkat çekti. İstanbul Beylikdüzü'nde satılığa çıkan ve 2 milyon TL değeriyle (piyasanın çok altında) 'Yeni Evim kampanyasına dahil olduğu iddia edilen bir ilanı aradık. Telefondaki kişi fiyatın uygun olmasının sebebinin evde iskan olmamasından kaynaklandığını söyledi.

İSKANSIZ YAPILARI SATIYORLAR

Evin krediye uygunluğu hakkında bilgi veren Yusuf Ş. isimli kişi "Evimiz 0.69 kredi kampanyasına uygun. Bu bölgede 2+1 (100 M2) ev fiyatları 3 milyon 500 bin liradan başlıyor.