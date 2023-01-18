Karne haftası yine okullar boş kaldı
Öğrenciler, "Öğretmenler gelmenize gerek yok dedi" derken, öğretmenler de "Öğrenciler gelmiyor" diyor.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Ocak 2023 08:20, Son Güncelleme : 18 Ocak 2023 07:57
2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, cuma günü sona erecek. 19 milyondan fazla öğrenci için 2 haftalık yarıyıl tatili başlayacak. Okulların tatil olacağı hafta okula gitmeme geleneği şu günlerde de sürüyor. Binlerce öğrenci birkaç gündür evde oturuyor ve karne gününü bekliyor. Sınıfların boş olması nedeniyle tek tük giden öğrenciler de boş sınıfları görünce evin yolunu tutuyor. Konuştuğumuz öğretmenler öğrenci ve velileri suçlarken; öğrenciler de öğretmeni suçluyor. WhatsApp veli gruplarında öğretmenlerin 'ders boş olacak gelmenize gerek yok' dediğini anlatan aileler, gelen mesajlarda e-Okul sisteminin kapatıldığı ve notların girildiğini söylüyorlar.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız