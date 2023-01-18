'Eyfel Kulesi' İranlı kadınlar için aydınlatıldı
Fransa'nın Başkenti Paris'in simgelerinden olan Eyfel Kulesi, İran'da "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölen 22 yaşındaki Mahsa Emini ve ülkedeki kadınların mücadelesine destek vermek amacıyla aydınlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2023 09:28, Son Güncelleme : 18 Ocak 2023 09:44
Fransa'nın Başkenti Paris'in simgelerinden olan Eyfel Kulesi, İran'da "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölen 22 yaşındaki Mahsa Emini ve ülkedeki kadınların mücadelesine destek vermek amacıyla aydınlatıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız