DEAŞ ve El Kaide bağlantılı bir kişinin mal varlığı donduruldu
"Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" listesine eklenen Pakistan uyruklu "Abdul Rehman Makki"nin mal varlığı donduruldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2023 09:52, Son Güncelleme : 18 Ocak 2023 10:06
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267, 1988 ve 1989 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" listesine 10 Aralık 1954 doğumlu "Abdul Rehman Makki" eklendi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız