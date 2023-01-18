Assan Panel, Togg'un fabrikasının cephe ve çatı panelleri tedarikçisi oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Assan Panel, ulusal ölçekte de büyük yapı ve inşa projelerine destek olmaya devam ediyor.

Sandviç panel pazarının tercih edilen markası olan ve Türkiye'de katma değer sağlamayı amaç edinen Assan Panel, Togg'un Bursa Gemlik'te faaliyete geçen fabrikasının cephe ve çatı panellerinin tedarikini üstlendi.

Fabrika için 114 bin metrekare N5TM membranlı çatı paneli ile 28 bin metrekare WT cephe paneli kullanıldı. Türkiye'yi otomobil sektöründe ileriye taşıyacak girişim Togg'un fabrikası, Assan Panel'in cephe ve yalıtım panelleriyle daha güvenli, sürdürebilir ve enerji verimliliği daha yüksek bir hale geldi.

- Yangın dayanımı yüksek sandviç paneller

Assan Panel sandviç cephe panelleri; endüstri sektörünün ihtiyaçlarını karşılayan, yaşamı kolaylaştırıp daha konforlu hale getiren yapılarda yalıtım yapısına bağlı olarak ısı, su, ses izolasyonu ve yangın güvenliği sağlıyor. Taşyünü dolgulu WT cephe paneli, bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma da uygun oluyor. Hem yatay hem de düşey uygulanabilmesi sayesinde montaj esnekliği sağlayıp ayrıca tasarımcılara mimari çözümler sunan paneller, cephede estetik bir görüntü elde etmek için çoğunlukla mikro baskılı olarak üretiliyor. Taşyünü, iç dolgu malzemesi sayesinde de yüksek yangın dayanım performansı sunuyor.

N5T membranlı çatı paneli ise minimum yüzde 1,5 eğimli çatılarda yüksek yangın dayanımı sağlarken, su ve ısı izolasyonunda da elverişli kullanım imkanı sunuyor. Yerinde uygulamalara oranla daha hızlı, kolay ve ekonomik montaj fırsatı sağlayan N5T membranlı çatı paneli, membranın metala yapışması özelliği ile de yüzeyde oluşabilecek şekil değiştirme, iz ve katlanmaların önüne geçiyor. Aynı zamanda PVC ya da TPO membranlı seçenekleri ile taşıma kapasitesini artırıyor.