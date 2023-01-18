Çubuk'ta otomobilin çarptığı lise öğrencisi yaşamını yitirdi
Ankara'nın Çubuk ilçesinde otomobilin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2023 14:09, Son Güncelleme : 18 Ocak 2023 14:28
A.Y'nin kullandığı 06 DCA 474 plakalı otomobil, Çubuk-Ankara kara yolu Esenboğa kavşağında yolun karşısına geçmek isteyen Rabia Şeyma Sarıtaş'a (16) çarptı.
Yaralanan Sarıtaş, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Pursaklar Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Rabia Şeyma Sarıtaş'ın Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olduğunu öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız