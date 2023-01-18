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Yargıtay Başkanı: Yasa ve Anayasa AYM'yi de bağlar

2022 yılı Değerlendirme Basın Toplantısı'nda soruları cevaplayan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Yasa ve Anayasa, Anayasa Mahkemesini (AYM) de bağlar. Ama zaman zaman bunu aşma eğilimi olduğunu görüyoruz. 'Her konuyu incelerim, bütün maddi delilleri denetlerim' şeklinde bir anlayış doğru değil" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2023 14:45, Son Güncelleme : 18 Ocak 2023 16:15
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Yargıtay Başkanı: Yasa ve Anayasa AYM'yi de bağlar

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay'ın İncek'te bulunan yerleşkesinde düzenlenen 2022 yılsonu değerlendirme toplantısında konuştu. Akarca, AYM'nin FETÖ ve terör örgütleriyle ilgili verdiği kararlara değindi.

AYM'nin FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle ilgili verdiği kararlara değinen Akarca, şunları söyledi:

"Birey Başvuru hakkının uygulanmaya başlanması 2012'de oldu. Kimsenin, önce Anayasaya ve yasaya sadakatla bağlı olduğunu unutmaması gerekir. Aslında AYM birçok kararında bireysel başvurunun inceleme kapsamını belirler. Davada uygulanan hukuk kurallarını yorumlamanın ve bu kuralları uygun olarak uygulamanın, ayrıca maddi delil ve olguların değerlendirilmesinin ilgili yargı mercilerinin görevi olduğunu, uygulama ve değerlendirmelerin hukuka uygunluğunu denetlemenin ise kanun yolu mercilerine ait bir görev olduğunu ifade etmektedir. Kuşkusuz yasa ve anayasa AYM'yi de bağlar. Ama zaman zaman bunu aşma eğilimi olduğunu görüyoruz. 'Her konuyu incelerim, bütün maddi delilleri denetlerim, tüm delillere bakarım' şeklinde bir anlayış doğru değil. Bu, Anayasa Mahkememizin iş yükünün daha da artmasına, işin içinden çıkılmaz hale gelmesine, kesinleşmiş kararlarda hukuk güvenliğinin otoritesinin zedelenmesine de yol açar. Yasal ve anayasal sınırlar içerisinde hareket edilirse daha doğru bir iş yapılmış olur."

"Deliller uygun toplandıysa, kanun maddeleri doğru uygulandıysa, istinaf ve temyiz de denetlendiyse, AYM'nin bu alana girmemesi gerekir"

Anayasa Mahkemesinin kararlarının da Anayasaya ve yasaya uygun olması gerektiğine dikkat çeken Akarca, "Eğer yetki aşımında bulunur da süper temyiz mahkeme niteliğine kavuşursa bu bütün toplumda kargaşaya neden olabilir. Anayasa Mahkememizin çoğu kararlarında buna özen gösterdiğini biliyoruz. Ama bazı kararlarda gerçekten de Yargıtay ve Danıştay tarafından eleştirilebilmektedir. Umarım ki bu sıkıntı büyümesin. Eğer deliller hukuka uygun toplanmışsa, kanun maddeleri doğru uygulanmışsa, yasa yolunda istinaf da temyizde bunlar denetlenmişse Anayasa Mahkememizin bu alana girmemesi gerekir. Alana girdiği vakit bu sorunlar daha da artabilir. Hepimizin dikkatli olması gerekir" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince verilen hapis cezasının seçim öncesi kesinleşip kesinleşmeyeceğinin sorulması üzerine Akarca, yargılama sürecinin devam ettiğini, dosyanın önce istinafa gideceğini, belki de orada kararın kesinleşerek Yargıtaya hiç gelmeyebileceğini söyledi. Akarca, kararın Yargıtaya gelmesi halinde de öncelikle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca denetlenerek ilgili daireye gideceğini, istisnai durumlarda dosyaların öne alınabildiğini ancak bunun takdirinin yargılama sürecinde görev alan yargı mensuplarına ait olduğunu aktardı.

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