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Sahte yetkili servislere karşı 'SERBİS'ten faydalanma çağrısı

Yetkili servis konusunda mağduriyet yaşamamak için tüketicilere, Ticaret Bakanlığınca hayata geçirilen Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) ile markaların resmi internet sitelerindeki adreslerden talepte bulunmaları tavsiye edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2023 14:59, Son Güncelleme : 18 Ocak 2023 16:33
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Sahte yetkili servislere karşı 'SERBİS'ten faydalanma çağrısı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasından (SATSO) yapılan açıklamada, sahte ve yetkisiz servisler sosyal mecralardan tüketiciyi çok rahat şekilde yanıltabildiğinden dolandırılmamak için yetkili servislerin dikkatle seçilmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

SATSO 9. Meslek Komitesi Başkanı Alaylı, dijitalleşen dünyada problemi çözmek adına artık tarayıcı veya arama motorlarından yardım alındığını belirterek, "Evlerindeki elektronik ürünlerinde sorun yaşayan tüketici vatandaşlarımız da internet siteleri üzerinden çözüm bulmaya çalışıyorlar. Bu doğru yaklaşım ancak bunu suistimal eden dolandırıcılar da bu mecralarda rahatlıkla faaliyet gösteriyor." ifadesini kullandı.

Yetkisiz servislerin yetkili servis gibi çok rahatlıkla arama motorlarına sosyal medya hesabı açarak sponsorlu şekilde reklam verebildiğine dikkati çeken Alaylı, şunları kaydetti:

"Kişisel verileri ihlal edip tüketicilere telefon veya mesaj yoluyla ulaşarak ürünlerinin bakımları olduğuna yönelik kandırabiliyorlar. Ayrıca, hiçbir yetkili servis 'Bir ürününüzün bakım vakti geldi.' diye sizi aramaz. Bu durumdan tüketiciler kadar gerçek yetkili servislerimiz ve satıcı işletmelerimiz de kötü etkileniyorlar. Tüketicilere tavsiyemiz; internet üzerinden yaptıkları araştırmada, ürünlerinin markasına ait olan resmi web sitelerinde bulunan yetkili servis listesinden arama yapmaları ya da Ticaret Bakanlığı'mızca Temmuz 2020'de faaliyete geçen SERBİS platformu (www.servis.gov.tr) üzerinden yetkili servislere ulaşmalılardır."

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