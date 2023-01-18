Bursa'da köpeği tüfekle vurarak telef eden kişi gözaltına alındı

Sosyal medya paylaşımıyla 'Türkiye'ye baklava yediren kız', gelen olumlu tepkileri anlattı

Kaldırımda gördüğü beton engelleri fıstıklı baklavaya benzettiğini esprili bir dille sosyal medya paylaşarak Türkiye çapında gündem olan ve birçok markanın baklavada indirim kampanyası başlatmasını sağlayan Semiha Dilara Hazır, gelen tepkilerin kendini mutlu ettiğini söyledi. Hazır, Rami Kütüphanesi'nin açılışına gittiği gün kaldırımda gördüğü üzeri sarı boyalı yanlarından yeşil çimlerin çıktığı beton engellerin fotoğrafını, Twitter hesabı üzerinde "Dün Eyüp'te yerde dev bir fıstıklı baklava gördüğümü zannettim." diyerek paylaştı. Paylaşım kısa sürede Türkiye çapında etkileşime girerek 3 milyona ulaşan görüntülenmeye ve binlerce yoruma ulaştı. Paylaşımın ardından yüzlerce kişi Hazır'a mesaj atarak duygularını belirtirken, birçok firma da bu paylaşımın ardından baklavada indirim kampanyası başlattı.