Eve servis 'diş hekimi' inşaat işçisi çıktı

İstanbul'da diş ağrısı çektiği için akrabasının önerisi üzerine eve gelen diş doktoru inşaat işçisi çıktı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; olay geçtiğimiz yıl 1 Mayıs tarihinde Şişli ilçesinde meydana geldi. 44 yaşındaki Rıdvan K., (fotoğrafta) akrabasına dişinin ağrıdığını söyledi. Akrabası Fırat K., ise bir dişçi tanıdığının olduğunu isterse eve gelip kendisini tedavi edebileceğini söyledi.

Diş ağrısı çeken genç adam akrabasının önerisini kabul ederek 40 yaşındaki Ferhat B.'yi evine davet etti. Diş tedavisi aletleriyle eve gelen Ferhat B., ağrı çeken Rıdvan K.'ye bir takım tedavi uyguladı. Genç adam dişçisine yaptığı uygulamalar karşılığında toplamda 10 bin lira ödeme gerçekleştirdi. Ancak Rıdvan K., tedaviye rağmen diş ağrılarını dindiremedi.

DİŞ DOKTORU İNŞAAT İŞÇİSİ ÇIKTI



Evine tedaviye gelen Ferhat B.'den şüphelenen genç adam yaptığı araştırmada kendisini tedavi eden kişinin gerçek doktor olmadığını öğrendi. Kendisini tedavi eden vatandaşın inşaat işçisi olduğunu öğrenen genç adam yaşadığı şokla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sahte doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mağdur şikayet dilekçesinde akrabasının önerisi üzerine Ferhat B.'nin kendisini doktor olarak tanıtıp evde tedavi uyguladığını ve 10 bin lirasını aldığını söyledi.

DİŞLERİ ESKİSİNDEN DAHA KÖTÜ OLDU



Rıdvan K.'nın dişlerinin eskisinden daha kötü bir hale geldiğini ve ilk etapta kendisini Murat olarak tanıtan kişiden şikayetçi olması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin ifadesine başvuruldu. Ferhat B., ifadesinde şikayetçiyi tanımadığını ve herhangi bir diş tedavisi uygulamadığını söyledi.

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şüpheli Ferhat B.'nin suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiğini ve üzerine atılı suçu işlediği gerekçesiyle '1219 Sayılı Kanuna Aykırılık' suçu kapsamında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.