Erdoğan'ın '14 Mayıs' çıkışına muhalefetten yanıt

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında, seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etti.

Erdoğan, "Rahmetli Menderes, 14 Mayıs 1950'de 'Yeter, söz milletin' demiş ve sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı. Şimdi de 'Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, altılı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, kifayetsiz muhterislere yeter diyecektir." ifadelerini kullandı.

Muhalefet partilerinden Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Konuyla ilgili ilk açıklama Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan geldi.

Uysal, "Yolsuzluklara, yasaklara, yoksulluğa 'yeter' demek için, tek adam rejimine 'yeter' demek için 14 Mayıs'ta yine, yeniden buradayız. Yeter, söz milletindir." mesajıyla paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Erdoğan, grup konuşmasında önümüzdeki seçimler için 14 Mayıs'ı işaret etmiş. Demokrat Parti olarak biz buradayız, aynı yerdeyiz, bekleriz. 14 Mayıs 2023, yeniden, yerli ve milli şefe karşı 'Yeter, söz milletin' diyeceğimiz bir gün olacaktır."

Akşener: Mayıslar bizimdir



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan'ın açıklamasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Mayıslar bizimdir." dedi.

Özkoç: Nasıl çıkartmak istiyorlarsa, öyle çıkartacaklar



CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, "Bir kere daha sözünün arkasında duramadın. 'Seçim haziranda olacak, zamanında olacak' demiştin. O sözünü dahi tutamadın. Biz sana dedik ki, '6 Nisan'dan önce seçim olursa bu millet içindir. 6 Nisan'dan sonraki seçim saray ve senin koltuğun içindir.' Sen milleti düşünmediğin için, kendin için bir seçim tarihi belirledin. Biz millet olarak buna uymak zorundayız. Ama bu millet umut ediyorum ki son kez senin aldığın bir karara uymak zorunda kalır. Umut ediyorum ki Türkiye ortak akılla hareket eden, parlamenter sistemde güçler ayrılığında tekrar güçlü, itibarlı bir Türkiye Cumhuriyeti noktasına gelir." dedi.

Özkoç, 14 Mayıs tarihiyle ilgili soruya, "Biz, kararımızı net olarak açıkladık. 6 Nisan tarihinden önce olacak her seçime 'evet deriz' dedik, Şimdi onlar kendileri için bir seçim tarihi belirliyorlar. Nasıl çıkartmak istiyorlarsa, öyle çıkartacaklar." yanıtını verdi.

"Türkiye tarihinde de böyle bir durum yoktur"



HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da seçim gündemiyle ilgili, "Anayasanın, hukukun, demokrasinin hak ve özgürlüklerin askıya alındığı bir ortamda bugün Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra bildiğimiz bir gerçeği söylemiş oldu. Seçim dönemindeyiz, seçimlere gidiyoruz, 14 Mayıs'ta seçim olacak. Ve düşünün seçimlerin Cumhurbaşkanı tarafından açıklandığı gün, bugün 18 Ocak. 19 Ocak'ta Anayasa Komisyonu'na bir teklif geliyor. Herhalde Türkiye tarihinde de böyle bir durum yoktur. Seçimlere bu kadar kısa bir süre kala anayasa değişiklik teklifinin ne amaçladığını sanırım çokça tartışmaya gerek olmasa gerek.

Bunu bir seçim malzemesi olarak kullanmak isteyen iktidar ile karşı karşıyayız. Başörtüsü meselesini bir seçim kampanyasına dönüştürdüler bile. Bu konunun etrafında bir kampanya yürütecekler. Toplumu kutuplaştırma ve kendi desteklerini artırma kampanyasından başka hiçbir şey değil." ifadelerini kullandı.