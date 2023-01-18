Muğla'da 2 FETÖ şüphelisi ile 1 organizatör tutuklandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanan 6 FETÖ şüphelisinden 2'si ile 1 organizatör tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2023 20:28, Son Güncelleme : 18 Ocak 2023 20:28
Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Marmaris Alaburun açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken ihraç askerler M.P, E.Y. ihraç zabıt katibi K.Ö. ihraç öğretmen M.U, servis şoförü G.E, ev hanımı E.B. ile organizatör ve kaptan F.Ü'yü yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.Ü, K.Ö. ve M.P, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız