Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, "ozon tabakasına kadar perişan ederek doğayı yaşanmaz hale getiren bir yağma kapitalizminin yaşandığını" söyleyerek, "Yağma kapitalizmi mantığıyla alan başkanlığı kuruluyor." dedi.

Uludağ'ın, alan başkanlığı kurularak korunamayacağını dile getiren Bülbül, "Başkanlığa ne kadar meraklıymışsınız. Alan başkanlığının bir başka adı da alan reisliği. Aslında her türlü yetkiye sahip bir tür derebeylik, bir tür beylerbeyliği." diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, düzenlemeyle Uludağ'ın yok edilmeye çalışıldığını savundu.

Uludağ'daki 20 milyon metrekarenin, milli park olmaktan çıkarılmak istendiğini öne süren Kayışoğlu, "Uludağ'ı imara açmak istiyorsunuz sonra karşımıza çıkıp 'biz orayı koruyacağız, kollayacağız' diyorsunuz. 'Kentsel dönüşüm yapacağız' diyerek Bursa'nın ortasına ucubeyi hançer gibi sapladınız. Bu yüzden Uludağ'a yapacaklarınızı düşündükçe uykularımız kaçıyor. Uludağ'a geniş geniş yollar yapacaksınız, yine binlerce ağaç keseceksiniz, otoparklar, çok katlı oteller, villalar, 'lüks tuvaletler' yapacaksınız, beton dökeceksiniz. Uludağ'a lüks tuvalet yaparak oraya turist çekilmez." ifadelerini kullandı.

- "Yolu, tuvaleti, otoparkı olmayan bir Uludağ'a kim gelmek ister?"

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, "Uludağ'ı tek kişiye teslim etmiyoruz, devletin eline teslim ediyoruz." dedi.

Uludağ'ın, 70 yıl önceye göre dizayn edildiğini söyleyen Aydın, Uludağ'da otopark ve tuvalet sorunu olduğunu belirterek, "Derdimiz, Uludağ'ımızı Bursa'ya, Türkiye'ye yakışır şekilde dizayn etmek. Burayı sizler gelip gördüğünüzde 'iyi ki bu kanun çıktı' diyeceksiniz. Bu düzenleme, kesinlikle Uludağ'ın bundan sonra yaşanılabilirliğini çok daha iyi bir noktaya çekmek için." değerlendirmesini yaptı.

Uludağ'ı dünyadaki benzerlerine uygun hale getirmek istediklerini anlatan Aydın, "Gelecek nesillerimize güzel bir miras bırakmanın peşindeyiz, başka bir derdimiz yok. Bunu gerçekten anlamanızı istiyorum. 100 yıl önceki hayat ile şimdiki hayatı beraber götüremeyiz. Yolu, tuvaleti, otoparkı olmayan bir Uludağ'a kim gelmek ister? Uludağ Milli Parkı'na zarar vermiyoruz, milli parkın dışında olan, yalnızca oteller bölgesinde yapılan yapıların bugünün şartlarına uyarlanmasını ve hiçbir artış olmadan yalnızca günün şartlarına uygun bir hale getirilmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

- "Bazı konular siyaset üstü düşünülmeli"

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, kanun teklifiyle Uludağ'ın korunması, geliştirilmesi, tanıtılması ve farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin Uludağ Alan Başkanlığı'nda toplanmasının öngörüldüğünü belirtti.

Uludağ Alanı'nda yapılacak tüm uygulamaların, Uludağ Alan Komisyonu kararına göre yürütüleceğini aktaran Vahapoğlu, "Uludağ Alanı'nda her türlü aykırı uygulamanın giderilmesini sağlamak, aykırı uygulamaya konu yapı ve tesisleri yıkmak veya yıktırmak, Uludağ Alan Başkanlığının yetkisine bırakılıyor. Halen aktif olan ekonomik üretim tesisleri, Alan Komisyonunca belirlenecek kriterlere uyulması kaydıyla kazanılmış haklar kapsamında korunacak ve faaliyetlerini sürdürebilecek." dedi.

Vahapoğlu, Uludağ'ın tüm sorunlarının çözümünün, çok başlı yönetim anlayışının neden olduğu sorunları bertaraf edecek, bürokratik engelleri ortadan kaldıracak bir düzenlemeyi zorunlu kıldığını kaydetti.

Bazı konuların siyaset üstü düşünülmesi gerektiğine dikkati çeken Vahapoğlu, "Uludağ gibi 90 yıllık bir turizm merkezinin, adına yakışır hale getirilebilmesinin yolları bulunmalı. Uludağ gibi bir imkan dururken Romanya, Rusya, İsviçre, Fransa, Avusturya gibi kayak turizminin yapıldığı ülkelere vatandaşlarımızın gitmesinin nedenleri araştırılmalı ve Uludağ, bu ülkelerdeki standartlara yükseltilecek yeni tedbirlerle donatılmalı." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, "Dolara, paraya yönelik ihtirasınız, iş makinelerinizin gücü, bizim doğayı koruma gücümüze yetmez. Vazgeçin bu sevdadan." dedi.

Düzenlemeyle Anayasa'nın birçok maddesini yok sayıldığını savunan Aydoğan, "Sizin alan başkanlığı dediğinizin ne olduğunu Kapadokya'da gördük. Peri bacalarının üzerinde iş makinelerini gezdirdiniz." ifadelerini kullandı.