Pişkinliğin böylesi: Çaldıkları araca yakıt aldılar, parasını ödemeden kaçtılar
Kayseri'de çaldıkları otomobil ile iki kez yakıt ücreti ödemeden kaçan 2 pişkin hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2023 21:19, Son Güncelleme : 18 Ocak 2023 21:38
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde çalınan otomobili bulmak için çalışma başlattı. Aracı çalan 2 kişinin otomobil ile farklı akaryakıt istasyonlarından yakıt aldığını ve ücretini ödemeden kaçtığını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyon ile şüpheli 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede şüphelilerden R.E.'nin 5 farklı hırsızlık olayından 12 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Çalınan otomobil sahibine teslim edilirken, ele geçirilen 2 plakaya da el konuldu. Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız