19 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları
19 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye-Sudan Protokol İmza Töreni'ne katılacak.
(Ankara/15.30)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ticaret ve sanayi odaları ile Balıklı Meydanı'nda esnafa ziyarette bulunacak, "Muhtarlar, STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması" ve "Gençlik Buluşması"na katılacak.
(Gaziantep/10.00-15.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu parti genel merkezinde, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı Celal Bayar Köşkü'nde ziyaret edecek.
(Ankara/11.00/15.00)
2- TBMM'den
- Genel Kurulda, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
- Anayasa Komisyonunda, başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişiklik teklifi görüşülecek.
(TBMM/14.00/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye Ulusal Enerji Planı" ve "Türkiye Hidorjen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası"nı kamuoyuyla paylaşacak.
(Ankara/14.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Gümüşhacıköy İlçe Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek, Amasya Badal Tüneli açılış törenine katılacak.
(Amasya/11.45/14.00)
3- TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.
(Ankara/14.00)
4- TCMB, aralık ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
5- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu, dördüncü gününde liderlerin konuşmaları ve oturumlarla devam edecek.
(Davos)
GÜNCEL
1- Yükseköğrenimlerini Türkiye'de tamamlayarak ülkelerinde üst düzey görevlerde ve başarılı alanlarda çalışan "Türkiye Mezunları", Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca gerçekleştirilecek "Türkiye Mezunları Forumu"nda bir araya gelecek.
(İstanbul/09.00)
SPOR
1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu, Gaziantep FK-Arabam.com Konyaspor ve Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçlarıyla tamamlanacak.
(Gaziantep/17.30/İstanbul/20.30)
2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.45)
3- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında C Grubu'nda VakıfBank, Almanya'nın Potsdam ekibini konuk edecek.
(İstanbul/19.00)
4- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 13. hafta Nilüfer Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.
(Bursa/14.00)
5- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a ana tablo maçlarıyla devam edilecek.
(Melbourne)Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız