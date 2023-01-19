19 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye-Sudan Protokol İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/15.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ticaret ve sanayi odaları ile Balıklı Meydanı'nda esnafa ziyarette bulunacak, "Muhtarlar, STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması" ve "Gençlik Buluşması"na katılacak.

(Gaziantep/10.00-15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu parti genel merkezinde, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı Celal Bayar Köşkü'nde ziyaret edecek.

(Ankara/11.00/15.00)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

- Anayasa Komisyonunda, başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişiklik teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye Ulusal Enerji Planı" ve "Türkiye Hidorjen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası"nı kamuoyuyla paylaşacak.

(Ankara/14.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Gümüşhacıköy İlçe Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek, Amasya Badal Tüneli açılış törenine katılacak.

(Amasya/11.45/14.00)

3- TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

4- TCMB, aralık ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

5- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu, dördüncü gününde liderlerin konuşmaları ve oturumlarla devam edecek.

(Davos)

GÜNCEL

1- Yükseköğrenimlerini Türkiye'de tamamlayarak ülkelerinde üst düzey görevlerde ve başarılı alanlarda çalışan "Türkiye Mezunları", Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca gerçekleştirilecek "Türkiye Mezunları Forumu"nda bir araya gelecek.

(İstanbul/09.00)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu, Gaziantep FK-Arabam.com Konyaspor ve Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Gaziantep/17.30/İstanbul/20.30)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

3- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında C Grubu'nda VakıfBank, Almanya'nın Potsdam ekibini konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

4- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 13. hafta Nilüfer Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Bursa/14.00)

5- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a ana tablo maçlarıyla devam edilecek.

(Melbourne)