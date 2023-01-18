Bakan Çavuşoğlu: F-16 talebinin onaylanmasını bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması II. Bakanlar Toplantısı kapsamında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile başkent Washington'da bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile iki ülke arasında enerji işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.

"ABD YÖNETİMİ KARARLIYSA ENGELLEMEYİ AŞABİLİR"

Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantılarını kurumsallaştırmak ve yılda en az iki kez toplanmak üzere ABD'ye teklifte bulunduklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı, "Blinken ile son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'ye F-16 satışının NATO'nun çıkarına olduğu konusunda hemfikiriz" diye konuştu.

Çavuşoğlu, "ABD yönetimi güçlü duruş sergilerse F-16 konusu çözülür. ABD yönetimi kararlıysa Kongre'deki engellemeyi aşabilir" dedi.

"İSVEÇ DAHA YOLUN BAŞINDA"

Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için ise "Türkiye'nin F-16 talebi ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin bağlantılı olmadığını, ABD Kongresinin bunları bağlantılı gibi göstermemesi gerektiğini söylüyoruz. Üçlü mutabakatın hayata geçirilmesi gerekiyor. Somut adımlar bekliyoruz, İsveç daha yolun başında.İsveç ve Finlandiya'nın yaptıklarını inkar etmiyoruz ancak yapılması gerekenler var" yorumunda bulundu.

Türkiye'nin YPG/PKK ile mücadelede kararlılığını ABD'ye ilettiklerini aktaran Dışişleri Bakanı, "Suriye'deki operasyonlar F-16 satışı için şart olarak önümüze getirilmedi." dedi.

Suriye'de işbirliği konusunda ABD'ye önerilerde bulunduklarını anlatan Bakan Çavuşoğlu, "ABD'nin Suriye'deki siyasi sürece daha fazla önem vermesi gerekiyor. Suriye konusunda tutulmayan sözler güvenimizi zedelemiştir. YPG/PKK' silah desteğinin sonlandırmılmasını gerektiğini söyledik" dedi.

ABD'nin Doğu Akdeniz'deki denge politikasını bozduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Kıbrıs'ta ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde ABD'yi dengeli olmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

ÇAVUŞOĞLU: F-16 TALEBİNİN ONAYLANMASINI BEKLİYORUZ

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeden önce yaptığı açıklamada ise, "Geçen yıl ticaret hacmimiz 30 milyar doları aşmıştı. Hedefimiz 100 milyar dolar ve ekiplerimizin de görüştüğü üzere enerji ve yatırım alanlarında fırsatlar var. Elbette ki özellikle bizim F-16 talebimiz başta olmak üzere ikili savunma işbirliğimizi de ele alacağız." demişti.

Türkiye'nin F-16 talebinin, sadece Türkiye için değil NATO ve ABD'nin güvenliği için de önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, "İşbirliğimiz ve ortak stratejik menfaatlerimize uygun olarak bunun onaylanmasını bekliyoruz." diye konuşmuştu.

BLINKEN: ORTAKLIK RUHU İÇİNDE FİKİR AYRLIKLARINI ÇÖZECEĞİZ

Blinken ise "ABD-Türkiye stratejik mekanizması bizim için büyük önem taşıyor. Yakın müttefiklik ve ortaklık ruhu içinde fikir ayrılıklarını çözeceğiz" demişti.