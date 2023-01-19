Sendikalara üye işçi sayılarını gösteren tebliğ yayımlandı
Sendikalara üye işçi sayılarını gösteren tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ocak 2023 01:24, Son Güncelleme : 19 Ocak 2023 01:30
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU GEREĞİNCE; İŞKOLLARINDAKİ İŞÇİ SAYILARI VE SENDİKALARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN
2023 OCAK AYI İSTATİSTİKLERİ
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