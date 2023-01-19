Mardin'de bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Mardin'de yabancı plakalı cipe düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2023 07:59, Son Güncelleme : 19 Ocak 2023 07:42
Artuklu-Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkisinde yabancı plakalı bir araca henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.
Saldırıda cipte bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız