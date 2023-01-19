Mardin'de yabancı plakalı cipe pusu: 4 ölü, 1 yaralı
Artuklu-Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkisinde yabancı plakalı bir araca henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2023 09:50, Son Güncelleme : 19 Ocak 2023 10:57
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıda, cipte bulunan Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa (69) yaşamını yitirdi, Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Chiman Shaheen Khalid müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız