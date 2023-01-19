Beyaz Saray: 'Türkiye'yi muteber bir müttefik olarak görüyoruz'

Günlük basın toplantısında konuşan Jean-Pierre, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili tutumu hakkındaki bir soru üzerine, Türkiye hükümetinin bu konuda bir açıklama yapmasının doğru olacağını söyledi.

"Türkiye'yi muteber bir müttefik olarak görüyoruz." diyen Jean-Pierre, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya olabilecek en kısa sürede katılımlarını desteklediklerini, daha önce de iki ülke yönetimiyle bu kapsamda görüşmeler gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

- Cumhuriyetçilerle çekişme

Jean-Pierre, Paul Gosar ve Marjorie Taylor Greene gibi muhafazakar Cumhuriyetçiler ile öz geçmişiyle ilgili yalan söylediği ortaya çıkan Cumhuriyetçi üye George Santos'un Temsilciler Meclisindeki komitelere atanmalarına ilişkin sorulara da yanıt verdi.

Cumhuriyetçilerin "aşırıcı ve şiddet yanlısı" üyeleri önemli komitelere atamalarının nedenini Amerikan halkına açıklamaları gerektiğini söyleyen Jean-Pierre, bu kapsamda muhafazakar üyelerle yapılan "gizli anlaşmaların" ne olduğunun açıklanması gerektiğini ifade etti.

Jean-Pierre, ABD'nin New Mexico eyaletinde, 8 Kasım 2022 ara seçimlerinde milletvekili adayı olan Cumhuriyetçi Solomon Pena'nın, eyaletteki Demokrat partililerin evlerine yönelik kurşunlama olaylarıyla bağlantısı nedeniyle gözaltına alınmasına ilişkin de bu iddiaların "ürkütücü ve şok edici" olduğunu söyledi.

Son dönemde artan siyasi şiddet vakalarına karşı da Jean-Pierre, iki parti liderlerinin de harekete geçmesi gerektiği görüşünü savundu.

- Borç limiti

Jean-Pierre ayrıca, Cumhuriyetçilerin ekonomik planlarını eleştirerek, Joe Biden yönetiminin bu hususta attığı adımların ülke ekonomisine olan katkılarından bahsetti. Borç limitine ilişkin sorulara ise Jean-Pierre, Kongre üyelerinin acilen harekete geçmeleri gerektiğini belirterek, bu hususta müzakere etmeyecekleri yanıtını verdi.

Diğer taraftan, Nijerya'da yakılarak öldürülen Katolik rahip Isaac Achi ile ilgili haberleri üzülerek takip ettiklerini söyleyen Jean-Pierre, bu şiddeti kınadıklarını ifade etti. Jean-Pierre, Nijeryalı yetkililerin failleri bulup adalete teslim edeceklerini umduklarını kaydetti.