Bodrum'da sahilde belden yukarısı olmayan erkek cesedi bulundu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahilde belden yukarısı olmayan erkek cesedi bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2023 08:39, Son Güncelleme : 19 Ocak 2023 07:46
Gümbet Mahallesi İnceburun mevkisindeki sahilde, belden yukarısı olmayan bir ceset olduğunu görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Sahile gelen ekipler, düzensiz göçmene ait olduğu tahmin edilen cesette inceleme yaptı.
Ceset, ardından kimlik tespiti ve otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız