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Bakan Çavuşoğlu, Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması II. Bakanlar Toplantısı kapsamında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile başkent Washington'da bir araya geldi

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 19 Ocak 2023 08:42, Son Güncelleme : 19 Ocak 2023 08:46
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Bakan Çavuşoğlu, Blinken ile görüştü

Toplantı öncesinde basına açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, Blinken ile yapacakları toplantıda ikili ilişkiler, bölgesel konular ve ekonomik işbirliğini konuşacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "Geçen yıl ticaret hacmimiz 30 milyar doları aşmıştı. Hedefimiz 100 milyar dolar ve ekiplerimizin de görüştüğü üzere enerji ve yatırım alanlarında fırsatlar var. Elbette ki özellikle bizim F-16 talebimiz başta olmak üzere ikili savunma işbirliğimizi de ele alacağız." dedi.

Türkiye'nin F-16 talebinin, sadece Türkiye için değil NATO ve ABD'nin güvenliği için de önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, "İşbirliğimiz ve ortak stratejik menfaatlerimize uygun olarak bunun onaylanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, görüşmede başta PKK terör örgütü olmak üzere terörle mücadele, Suriye, Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kafkaslar'daki gelişmelerin de ele alınacağını söyledi.

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması'nı kurumsallaştıracaklarını ifade eden Çavuşoğlu, bu mekanizmanın şimdiye kadar çok faydalı olduğunu dile getirdi.

Blinken ise Türkiye ile ABD ilişkilerinin önemine vurgu yaparken müttefikler olarak iki ülke arasında bazı konularda farklıların olduğuna da işaret etti.

Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki rolünü takdir ettiklerini vurgulayan Bilinken, Ukrayna başta olmak üzere bölgedeki birçok sınamayı ve iki müttefik olarak Türkiye-ABD işbirliğini ele alacaklarını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, Türk basın mensupları ile basın toplantısı düzenleyecek ve ardından Türkiye'nin Houston Başkonsolosluğunun yeni kançılarya ofisinin açılışını gerçekleştirmek için Texas eyaletine gidecek.

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra New York'ta çeşitli temaslarda bulunacak ve bu çerçevede Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi ile görüşecek.

"F-16 satışının NATO çıkarı olduğuna hemfikiriz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşmesi sonrasında açıklama yaptı.

Blinken ile görüşmesinde, Türkiye'nin F-16 alım talebi dahil ikili ve bölgesel birçok konuyu ele aldıklarını anlatan Çavuşoğlu, toplantının oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantılarını kurumsallaştırmak ve yılda en az iki kez toplanmak üzere ABD'ye teklifte bulunduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin F-16 modernizsyon kiti ve yeni F-16 alım talebini de kapsamlı olarak konuştuklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Türkiye'nin F-16 talebi ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin bağlantılı olmadığını, ABD Kongresinin bunları bağlantılı gibi göstermemesi gerektiğini söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, ABD yönetimi kararlı durduğu takdirde ABD kongresinin F-16 konusundaki muhalefetinin aşılabileceğini söyledi.

Görüşmede Suriye konusunu da görüştüklerini anlatan Çavuşoğlu, Suriye'ye yeniden odaklanmak üzere ABD ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını ancak ABD'nin daha önce başta Menbiç Yol Haritası olmak üzere Türkiye'ye verdiği bazı sözleri tutmadığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı Türkiye'ye davet ettiğini de belirtti.

Çavuşoğlu, NATO üyeliği sürecindeki ülkelerden İsveç'le ilgili Blinken'a, "Özellikle İsveç'in daha yolun başında olduğunu belirttiğini" söyledi.

Görüşmede, PYD/PKK'ya verilen desteğin sonlandırılması ve FETÖ terör örgütü konusunda müttefiklik ruhu işbirliği ile hareket edilmesi gereğine vurgu yaptıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Görüşlerimizin büyük oranda örtüştüğünü görmekten memnun oldum." ifadesini kullandı.

Akdeniz ve Yunanistan konusu

"ABD'nin Yunanistan ile ilişkisinde dengeyi onların lehine bozduğunu" söyleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihmal ettiğini ve ABD'nin bu konuda herhangi bir itirazı olmadığını ifade etti.

Çavuşoğlu, Akdeniz'deki gelişmeler konusunda şunları söyledi:

"Rum kesimi ABD'den silah alabilecek. Kime karşı? Kıbrıs Türklerine karşı, Türkiye'ye karşı. Kara para aklama konusunda Rum kesimi daha iyi işbirliği yapmış diye. Konu kara para ise daha farklı teşvikler verilebilir. Bu, dengeyi bozmak demektir. Biz ABD'yi Yunanistan'la ilişkilerde tekrar dengeli olmaya çağırıyoruz."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Yunanistan'a F-35 satılması konusunda ise "Biz Yunanistan gibi engelleme politikası güden bir ülke değiliz. Biz kendimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, bu konuda ABD'nin iki NATO üyesi ülke arasında daha dengeli olması gerektiğini hatırlattıklarını vurguladı.

Suriye'deki "tıkanmışlığa" vurgu

Suriye ilgili ABD'nin Özel Temsilci statüsünde bir atamasının olmadığına değinen Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'ye bir Özel Temsilci ataması ve siyasi sürece daha fazla önem vermesi gerektiğini söyledi.

Bugüne kadar Suriye ile ilgili kurulmuş mekanizmaların işlevselliği konusunda "tıkanmışlık" sorununa işaret eden Çavuşoğlu, Blinken'la görüşmesinde, Suriye'ye tekrar odaklanma ve birlikte çalışma konusunda bazı tekliflerde bulunduğunu belirtti.

Çavuşoğlu Suriye'yle ilgili daha önce (Münbiç yol haritası, 30 kilometre derinlik gibi konularda) verdiği sözleri tutmayan ABD'ye karşı güvenin zedelendiğini ve YPG/PKK'ya verilen silah desteğinin sonlandırılması gerektiği konularını da görüşmede aktardıklarını ifade etti.

Biden ile kişisel ilişkiler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden ile ikili ilişkilerin iyi veya kötü olmasının her zaman aynı derecede sahaya yansımadığını belirterek, "Bugün ikinci bakanlar toplantısını gerçekleştirdiğimiz stratejik mekanizmayı kurma teklifi aslında Biden'dan geldi." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Her görüşmede ve açıklamada Türkiye'nin vazgeçilmez bir NATO müttefiki olduğunu, önemli bir ortak olduğunu da söylüyorlar. Ama fiiliyatta bu her zaman böyle oluyor mu? Özellikle Suriye'de YPG/ PKK'ya verilen destek bakımından söylüyorum. Hayır." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu ayrıca, ABD tarafından Rusya ve Ukrayna ve özellikle tahıl anlaşması, arabuluculuk ve esir takası dahil birçok konuda Türkiye'ye her zaman olduğu gibi teşekkür edildiğini, gelecek süreçte tahıl anlaşmasının devamının önemli olduğuna vurgu yapıldığını söyledi.

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