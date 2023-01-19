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AK Parti, taslak seçim takvimi hazırladı! İşte yol haritası

AK Parti, taslak seçim takvimini hazırladı. Seçim kararı 8-13 Mart arasında Resmi Gazete'de yayımlanacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için son gün 25 Mart... Vekil aday listeleri 10 Nisan'a kadar YSK'ya teslim edilecek. Bürokrasideki istifalar 13 Mart'tan sonra başlayacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 19 Ocak 2023 09:01, Son Güncelleme : 19 Ocak 2023 09:03
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AK Parti, taslak seçim takvimi hazırladı! İşte yol haritası

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün "Rahmetli Menderes 14 Mayıs'ta 'Yeter söz milletin' diyerek sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştır. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün Altılı Masa'ya cevabını verecek" diyerek seçimlerin 14 Mayıs 2023'te yapılacağının mesajını verdi.

Muhalefet, 6 Nisan'dan sonraki tarihlere itiraz ettiği için seçim kararının Meclis tarafından değil, Cumhurbaşkanı tarafından alınacağına kesin gözüyle bakılıyor. Meclis'ten seçim kararı alınması için 360 milletvekillinin oyuna ihtiyaç var. Cumhur İttifakı'nın sandalye sayısı ise buna yeterli olmuyor.

TASLAK TAKVİM HAZIRLANDI

Mevzuata göre; Cumhurbaşkanı seçim kararı alması halinde bunun 48 saatte Resmi Gazete'de yayınlanması ve bu kararın 60 günlük sürenin ardından ilk pazar günü uygulanması gerekiyor. Seçim kararı 8-13 Mart arasında Resmi Gazete'de yayımlanacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için son gün 25 Mart... Vekil aday listeleri 10 Nisan'a kadar YSK'ya teslim edilecek. Bürokrasideki istifalar 13 Mart'tan sonra başlayacak.

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