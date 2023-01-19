Bakan Soylu, uyuşturucu operasyonlarında 151 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 151 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2023 10:10, Son Güncelleme : 19 Ocak 2023 10:23
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün operasyon düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlarda 286 kilogram esrar, 9 bin 900 captagon ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini aktaran Soylu, 151 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız