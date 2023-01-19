Dolar/TL, 18,80 seviyesinden işlem görüyor

Dün en düşük 18,7351 ve en yüksek 18,8204 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 18,8030'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 18,7980'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 20,2720'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 düşüşle 23,1740'tan satılıyor.

Dolar endeksi, dün 101,5 ile 31 Mayıs 2022'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından toparlanarak 102,3 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yatay seyirde 1,0790'dan alıcı buluyor.

Analistler, zayıf ekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" açıklamaları ile piyasalarda enflasyon verileri sonrası oluşan iyimser havanın tersine döndüğünü ve resesyon fiyatlamalarının güçlendiğini bildirdi.

Dün, St. Louis Fed Başkanı James Bullard, politika faizinde yüzde 5'e ulaşmak için olabildiğince hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirtirken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester de faizlerin yıl sonu için öngörülen yüzde 5,25-5,50 aralığının biraz üzerine çıkması gerektiğini söyledi.

Fed'in sıkılaşmaya ne kadar süre devam edeceğine ilişkin belirsizliklerin piyasalardaki oynaklığın temel nedeni olduğunu aktaran analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamalarının izleneceğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 seviyesinin direnç, 103'ün destek konumunda bulunduğunu vurguladı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin yüzde 9 düzeyindeki politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.