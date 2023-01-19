'Ehliyet affıyla 1 milyon kişinin mağduriyeti ortadan kaldırılmalı'

Gürer, sürücü belgesine el konulan bazı vatandaşlarla Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kural ihlali yapan sürücülerin ehliyetlerine 6 ay, 2 yıl, 5 yıl, 10 yıl gibi sürelerle el konulmasının çeşitli sorunları da beraberinde getirdiğini savundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, iktidara geldiklerinde ehliyet affı, Bağ-Kur sicil affı, eğitim ve denklik affı, sicil ve borç affı getireceklerini söylediğini anlatan Gürer, şöyle konuştu:

"Sürücülerin hatasından ve işlediği kabahatten pişman olanlar için ehliyet affı getirilmesi yönünde bir kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunmuştum. Olası kast ve bilinçli taksirle ölümlü ya da yaralamalı kazaya sebebiyet vermeyenler ile süreklilik arz eden madde bağımlılığı olanlar hariç ehliyet affı ihtiyaç durumundadır. Sürücü belgesi elinden alınanlar sosyal, ekonomik, ailevi sorunlar yaşamakta ve bu nedenle 1 milyon insan ülkemizde mağduriyet yaşamaktadır."

Gürer, ehliyet affıyla ilgili verdiği kanun teklifinin, Meclis'te görüşülecek torba yasa tekliflerinden birine eklenerek, 1 milyon kişinin yaşadığı mağduriyetin ortadan kaldırılması gerektiğini kaydetti.