TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, ceza infaz kurumları inceleme raporlarını görüştü

Komisyon, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başkanlığında toplandı.

Çavuşoğlu, yapılan başvurularla ilgili bilgi vererek, "Komisyonumuza 27. Yasama Dönemi'nde 18 Ocak 2023 itibarıyla 13 bin 178 başvuru olmuştur. Bu başvurulardan 12 bin 634 adedine işlem yapılmıştır. Bekleyen başvuru sayısı ise 542'dir. Cezaevlerinden gelen dilekçe sayısı 9 bin 450 adettir. Dilekçelerin çok büyük bir oranı cezaevlerinden gelen başvurular. Yargı kararlarının memnuniyetsizliğine ilişkin başvuru sayısı ise 2 bin 654 oldu." diye konuştu.

Komisyonda, Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Espiye (Giresun) ve Bolu Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporları ile Almanya İnceleme Raporu hakkında bilgiler paylaştı.

Görüşmelerin ardından inceleme raporları kabul edildi.