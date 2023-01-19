Anayasa Mahkemesi, 23 Ocakta 8 dosyayı esastan görüşecek

YÖK kanun teklifi TBMM'ye sunuldu' Milli İstihbarat Akademisi' kurulacak
YÖK kanun teklifi TBMM'ye sunuldu' Milli İstihbarat Akademisi' kurulacak
Faiz Kararı Açıklandı! %0 Faizli 20.000 TL'yi Kaçırma!
Faiz Kararı Açıklandı! %0 Faizli 20.000 TL'yi Kaçırma!
Sponsorlu İçerik
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Seçim takvimi nasıl işleyecek?
Seçim takvimi nasıl işleyecek?
'Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır'
'Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır'
Yargıtay 2022'de 2 bin 812 FETÖ kararını bozdu
Yargıtay 2022'de 2 bin 812 FETÖ kararını bozdu
'Sinan Ateş' cinayeti soruşturmasında savcı değiştirildi mi? Açıklama geldi
'Sinan Ateş' cinayeti soruşturmasında savcı değiştirildi mi? Açıklama geldi
Altının gram fiyatı 1.154 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.154 lira seviyesinden işlem görüyor
Hastane randevusuna gelmeme oranı azaldı
Hastane randevusuna gelmeme oranı azaldı
AK Parti, taslak seçim takvimi hazırladı! İşte yol haritası
AK Parti, taslak seçim takvimi hazırladı! İşte yol haritası
Bankalara kredi uyarısı: Merkez Bankası'ndan maliyetleri artırmayın ikazı
Bankalara kredi uyarısı: Merkez Bankası'ndan maliyetleri artırmayın ikazı
Lüks sitede fahiş aidat protestosu: Tencere tava çalarak tepki gösterdiler
Lüks sitede fahiş aidat protestosu: Tencere tava çalarak tepki gösterdiler
Bir ilçe, ihracatta 65 ili geride bıraktı
Bir ilçe, ihracatta 65 ili geride bıraktı
Bakanlık bürokratlarından AK Parti'de 'EYT' sunumu
Bakanlık bürokratlarından AK Parti'de 'EYT' sunumu
Bakan Koca: Sağlık personelinin kadro düzenlemesi Meclis'te
Bakan Koca: Sağlık personelinin kadro düzenlemesi Meclis'te
THY, taşeronda çalışan personelini kadroya alacak
THY, taşeronda çalışan personelini kadroya alacak
Bedelli askerlik yerleri açıklandı, otobüs bileti aramaları yüzde 135 arttı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı, otobüs bileti aramaları yüzde 135 arttı
Gözler 14 Mayıs'ta: Seçim süreci nasıl işleyecek?
Gözler 14 Mayıs'ta: Seçim süreci nasıl işleyecek?
Sözleşmeliye kadro teklifi Genel Kurul'da ön sıraya alındı
Sözleşmeliye kadro teklifi Genel Kurul'da ön sıraya alındı
Eve servis 'diş hekimi' inşaat işçisi çıktı
Eve servis 'diş hekimi' inşaat işçisi çıktı
Okul servisinde unutulan Alperen'in ailesine MEB tazminat ödeyecek
Okul servisinde unutulan Alperen'in ailesine MEB tazminat ödeyecek
Ak Partili Akbaşoğlu: Cumhurbaşkanımız seçim tarihini ilan etti
Ak Partili Akbaşoğlu: Cumhurbaşkanımız seçim tarihini ilan etti
Yargıtay Başkanı: Yasa ve Anayasa AYM'yi de bağlar
Yargıtay Başkanı: Yasa ve Anayasa AYM'yi de bağlar
HDP kararını verdi...Anayasa Komisyonu toplantılarına katılmayacak
HDP kararını verdi...Anayasa Komisyonu toplantılarına katılmayacak
Bakan Bilgin: EYT'nin Mart ayına kadar neticeleneceğini düşünüyorum
Bakan Bilgin: EYT'nin Mart ayına kadar neticeleneceğini düşünüyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihini işaret eden açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihini işaret eden açıklama
THY çalışanlarının maaşını yüzde 20 artırdı
THY çalışanlarının maaşını yüzde 20 artırdı
MEB, yarıyıl tatilinde ilk kez 'kış okulları'nı hayata geçiriyor
MEB, yarıyıl tatilinde ilk kez 'kış okulları'nı hayata geçiriyor
Fahiş site aidatlarına bakanlık incelemesi
Fahiş site aidatlarına bakanlık incelemesi
Altının gram fiyatı 1.153 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.153 lira seviyesinden işlem görüyor
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Anayasa Mahkemesi, 23 Ocakta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 23 Ocak Genel Gündemini açıkladı. Mahkemenin 16 dosya var. Bunlardan 8'i hakkında ilk incelemeyi yapacak olup, 8 dosya hakkında esastan karar verecek.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 19 Ocak 2023 13:33, Son Güncelleme : 19 Ocak 2023 13:39
Yazdır
Anayasa Mahkemesi, 23 Ocakta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 23 Ocak Genel Gündemini açıkladı. Mahkemenin 16 dosya var. Bunlardan 8'i hakkında ilk incelemeyi yapacak olup, 8 dosya hakkında esastan karar verecek.

İcap Nöbeti görüşülecek

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 21/1/2010 tarihli ve 5947 sayılı Kanun'un 10. maddesiyle değiştirilen ek 33. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

657 sayılı DMK'nın ek 33 ün üçüncü fıkrası, "İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40'ı tutarında icap nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık 120 saati geçemez."

SSB'nin teşkilat kararnamesinin tümden iptali isteniyor

9/11/2022 tarihli ve (114) numaralı Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;

A. Tümünün şekil bakımından iptaline,

B. 1. maddesiyle 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (7) numaralı Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın ikinci cümlesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,
karar verilmesi talebi.

Esastan karar verilecek dosyalar

" 1/2/2018 tarihli ve 7077 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

" 7/4/2020 tarihli ve (58) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

" 6/12/2019 tarihli ve 7196 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

" 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 21/1/2010 tarihli ve 5947 sayılı Kanun'un 10. maddesiyle değiştirilen ek 33. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

" 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 31/5/2005 tarihli ve 5358 sayılı Kanun'un 10. maddesiyle değiştirilen 339. maddesinin birinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

" 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 37. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

" 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 211. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci paragrafına 18/7/2021 tarihli ve 7333 sayılı Kanun'un 13. maddesiyle eklenen "veya ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın gümrük kıymetinin yükümlünün kendi beyanı ile artırılması" ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

" 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 14/2/2019 tarihli ve 7164 sayılı Kanun'un 32. maddesiyle değiştirilen 19. maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesinin "...yargı yoluna başvurulması, ilgili vergi dairesine idari para cezasına ilişkin banka teminat mektubu verilmesi durumu hariç tahsil işlemlerini durdurmaz." bölümü ile ikinci cümlesinin iptallerine karar verilmesi talebi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Danıştay, model helikopter satın alan Suriyelinin sınır dışı edilmesini engelleyen mahkeme kararını bozdu
Danıştay, model helikopter satın alan Suriyelinin sınır dışı edilmesini engelleyen mahkeme kararını bozdu
Yargıtay 2022'de 2 bin 812 FETÖ kararını bozdu
Yargıtay 2022'de 2 bin 812 FETÖ kararını bozdu
Cezaevinde hükümlünün annesinin cenazesine katılmasının engellenmesi hak ihlali
Cezaevinde hükümlünün annesinin cenazesine katılmasının engellenmesi hak ihlali
'Ali İsmail Korkmaz' öldüğü olayda 'basit yaralamadan' hapis cezası verildi
'Ali İsmail Korkmaz' öldüğü olayda 'basit yaralamadan' hapis cezası verildi
Pınar Gültekin davası yeniden görülecek
Pınar Gültekin davası yeniden görülecek
AYM, cemaat vakfının taşınmazın iadesi talebinin reddedilmesini hak ihlali saydı
AYM, cemaat vakfının taşınmazın iadesi talebinin reddedilmesini hak ihlali saydı

Bu Habere Tepkiniz

Anayasa Mahkemesi, 23 Ocakta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 23 Ocakta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 23 Ocak Genel Gündemini açıkladı. Mahkemenin 16 dosya var. Bunlardan 8'i hakkında ilk incelemeyi yapacak olup, 8 dosya hakkında esastan karar verecek.
İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavı sonuçları açıklandı

İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavı sonuçları açıklandı

Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden yayınlandı.
'Ulaştırma Trafik Tekniker'lerinden Cumhurbaşkanı'na mektup

'Ulaştırma Trafik Tekniker'lerinden Cumhurbaşkanı'na mektup

'Ulaştırma Trafik Tekniker'lerinden Cumhurbaşkanı'na mektup
Aylıktan kesme cezasında son savunmaya gerek yok

Aylıktan kesme cezasında son savunmaya gerek yok

Danıştay 12. Dairesi, başhekim vekili olarak görev yaptığı dönemde, Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca başlatılan soruşturma kapsamında, hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptaline ilişkin davada kararını verdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

2023 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları açıklandı.
MEB eğitim kurumları yönetici seçme sınavı başvuları başladı

MEB eğitim kurumları yönetici seçme sınavı başvuları başladı

2023 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı(2023-MEB-EKYS) 5 Mart 2023 tarihinde uygulanacaktır
Etrafından para toplayıp borsada batıran müezzinin atılması hukuka uygun bulundu

Etrafından para toplayıp borsada batıran müezzinin atılması hukuka uygun bulundu

Danıştay 12. Dairesi, ... Camii müezzin kayyımı olarak görev yapan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98. maddesinin (b) bendi uyarınca görevine son verilmesine ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
Sözleşmeli öğretmen sınavında başarısız sayılmaya ilişkin 3 dava sonuçlandı

Sözleşmeli öğretmen sınavında başarısız sayılmaya ilişkin 3 dava sonuçlandı

Danıştay 12. Dairesi, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında 13/05/2017 tarihinde katıldığı sözlü sınavda başarısız sayılmasına dair işleme karşı yaptığı itirazın reddine ilişkin açılan 3 davayı sonuçlandırdı.
'Sözleşmelilere kadro' kanun teklifi Komisyonda kabul edildi

'Sözleşmelilere kadro' kanun teklifi Komisyonda kabul edildi

Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
2023 Ocak ayı katsayı artışından kimler ayrıca ikramiye farkı alabilir?

2023 Ocak ayı katsayı artışından kimler ayrıca ikramiye farkı alabilir?

2023 yılı Ocak ayı maaş katsayılarındaki artış gereğince, 4 grup emekli kamu personeline ikramiye farkı ödenmektedir.
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 1250 bekçi alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 1250 bekçi alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı, 1250 bekçi alacak. Son başvuru tarihi 3 şubat 2023
Gökyüzünde mercek bulutu

Gökyüzünde mercek bulutu

BURSA - Bursa'da sabah saatlerinde gökyüzündeki mercek bulutu görenlerin dikkatini çekti.
Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak

Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak

Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Bursa turizmine 'Türk Dünyası' dopingi

Bursa turizmine 'Türk Dünyası' dopingi

Büyükşehir Belediyesi'nin yoğun gayretleriyle Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olması, kent ekonomisine de büyük katkı sağladı.