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HİTAP'ta çıkan 'Değerlendirilmedi' ibaresi hak kaybı getirir mi?

HİTAP'ta çıkan 'Değerlendirilmedi' ibaresi hak kaybı getirir mi?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 12 Şubat 2023 00:10, Son Güncelleme : 02 Şubat 2023 10:47
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HİTAP'ta çıkan 'Değerlendirilmedi' ibaresi hak kaybı getirir mi?

Soru : E- Devlet sgk hizmet hitap bölümünden belge oluşturduğumda Birlestirilen Hizmet olarak 09/10.04.2008 2 gün nevi: ssk özel olan kha: değerlendirilmedi yazan bir hizmetim bulunuyor. ben 2010 yılında polis okuluna girip 2012 yılında polis memur olarak işe başladım ben 5434 tabi miyim?

Detaylar/Değerlendirmeler:

Memurlar emeklilik bilgilerini öğrenmek için E-devlet HİTAP üzerinden yaptıkları sorgulamalarda karşılaştıkları "Değerlendirilmedi" ibaresi neyi ifade etmektedir. Memur için bir hak kaybı ortaya çıkarmakta mıdır?

Birleştirilen hizmetler ne demektir?

Kişilerin çalışma hayatları içerisinde farklı statülerde geçen hizmetleri de bulunabilmektedir. Bu hizmetler, memurların hem emeklilik hizmet sürelerinin toplamında, hem emeklilik yaş hesaplamasında hem de intibak işlemlerinde dikkate alınır. Birleştirilen hizmet kavramı da memurların emeklilik talebinde bulunduklarında emekli aylık ve emekli ikramiyesi hesabında kullanılacak olan toplam hizmeti ifade eder, yani memurun fiili olarak çalıştığı memurluk süresi, borçlandığı süreler (askerlik, yurtdışı, ücretsiz izin vb. gibi), işçi veya esnaf statüsünde çalıştıkları süreler toplamı üzerinden emeklilik işlemleri yapılır.
Hizmetlerin bütünleşmesinde 2008 yılı Ekim ayından önce SGK primleri ödenecek şekilde çalışmaya başlamış olanlar hakkında 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

İntibak işlemi nedir, nasıl uygulanır?

Memurluk hizmetine başlamadan önce işçilik, esnaflık gibi hizmet süreleri olan memurların bu sürelerinin intibak işlemlerinde uygulanmasına ilişkin hükümler bulunur. Memurun Kazanılmış hak aylık intibakında, yani ek göstergeyi kazanmayı sağlayan intibak işlemlerinin uygulanmasına yönelik hükümler 657 sayılı Kanunda, Emekli Keseneğine Esas Aylık intibakında uygulanmasına, yani ek göstergeyi kazanmasını sağlamayan intibak işlemlerine ilişkin hüküm de 5434 sayılı Kanunda bulunmaktadır.

Özetle;

İşçi veya Esnaf olarak çalışılan süreler kazanılmış hak aylık intibakında değerlendirilmez. Ancak, işçi veya esnaflık süresi meslekleri ile ilgili geçmiş ise belirli kısmı kazanılmış hak aylık intibakında değerlendirilir. Tamamı ise emekli keseneğine esas aylık intibakında değerlendirilir.

Açıklamalarımız bağlamında sonuç değerlendirmemiz olarak;

E-Devlet HİTAP kayıtlarında olduğunu belirttiğiniz "Değerlendirilmedi" ibaresinin memurun kazanılmış hak aylık intibakında değerlendirilmeyen süreleri kapsamış olabileceğini, ancak kazanılmış hak aylık intibakında değerlendirilmeyen tüm hizmetlerin ise emeklilik hizmetlerinin toplamında dikkate alınmasının gerektiğini, dolayısıyla belirtmiş olduğunuz 2 günlük SSK hizmetlerinizin hizmet olarak dikkate alınmış olduğunu, ancak bu sürenin kazanılmış hak aylık intibakında değerlendirilmesi mümkün olmadığı için "değerlendirilmedi" ibaresinin konulmuş olacağını ve herhangi bir yanlışlığın ve hakkınızda bir hak kaybının olmayacağını, değerlendirmekteyiz

Ekim 2008 öncesi 2 günlük SSK sürenin 5434 kapsamına dahil edip etmeyeceği konusu:

5434 sayılı Kanun kapsamına girebilmek için mutlaka 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluğa başlanılması gerektiğini, memurluk hizmetinden sayılan yedek subay, vekil öğretmenlik, vekil imamlık gibi hizmetlerin olması gerektiğini söyleyebiliriz. Şayet bu şekilde hizmetler yok, sadece işçilik, esnaflık gibi hizmetler varsa bu süreler 5434 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanma sistemine dahil etmeyeceğini belirtebiliriz.

Sonuç bağlamında durumunuzla ilgili değerlendirmemiz:

1 Ekim 2008 sonrası memur olduğunuz için emeklilik yaş grubunuz 60 yaşınızı dolduracağınız tarih olmakla beraber, emniyet personeli için azami görev yapabilecekleri yaş hadleri de 5434 sayılı Kanun Madde 40 hükmünde belirtilmiş olduğundan göreviniz itibarıyla bu maddede belirtilen yaş haddine kadar görev yapabileceğinizi belirtebiliriz.
Emekli aylığı bağlanması sisteminde de 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanması gerekecektir.

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