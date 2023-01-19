YÖK kanun teklifi TBMM'ye sunuldu' Milli İstihbarat Akademisi' kurulacak
YÖK kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklife göre MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak. Üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışanlar 33/a statüsü kapsamında kadroya geçirilebilecek.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 19 Ocak 2023 14:48, Son Güncelleme : 19 Ocak 2023 14:50
YÖK kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklife göre MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak. Üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışanlar 33/a statüsü kapsamında kadroya geçirilebilecek.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız