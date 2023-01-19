TBMM Genel Kurulu toplandı

Adan, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, "EYT'lilerin sorunları" konusunda yaptığı konuşmada, iktidarın EYT sorununa çözüm getirmek istemediğini öne sürdü. EYT'de bir tarihin baz alınmasıyla yeni mağdurlar oluşacağını savunan Koç, "Gelin EYT meselesini de bugün görüşülecek kanuna ekleyelim ve sorunları derhal çözüme kavuşturalım." çağrısında bulundu.

Koç, Türkiye Barolar Birliğine de çağrı yaparak, EYT ve staj mağdurlarına ücretsiz olarak avukatlık hizmeti verilmesini istedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Muğla ziyaretinde 6 milyar liralık yatırımların açılışını gerçekleştirdiğini söyledi. Toplu açılış töreninde 50 binden fazla Muğlalının coşku ve heyecanla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladığını ifade eden Gökcan, "Bunu hazmedemeyen muhalefet, vatandaşlarımızı 'zorla alanlara taşıdınız' diyerek talihsiz bir açıklama yaptı. Biz kimseyi zorla taşımadık, taşıyamayız ama bu coşkulu kalabalık birilerinin gerçekten zoruna gitmiş." diye konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Ankara'nın tüm ilçelerinde tarım ve hayvancılık yapıldığını, metropol ilçeler de dahil tarımsal faaliyetin güçlü bir şekilde devam ettiğini gördüklerini kaydetti.

AK Parti'nin tarımı bir milli güvenlik meselesi olarak algıladığını dile getiren Yıldız, çiftçilere verilen desteklerden, Türkiye'nin tarımsal ürün haritasının çıkarılmasına, ata tohumlarını korumaktan kapalı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasına kadar tarıma dönük adımların bütüncül bir şekilde devam ettiğini vurguladı.