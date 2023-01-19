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Su zannettiği asidi içen 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde, bardaktaki asidi su zannederek içen 1,5 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2023 15:58, Son Güncelleme : 19 Ocak 2023 16:00
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Su zannettiği asidi içen 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Varsak Zeytinlik Mahallesi'ndeki evinde temizlik yapan Hatice Ala'nın 1,5 yaşındaki oğlu Muhammet, temizlik yaparken kullanılan asidi içti.

Bir süre sonra ağlamaya başlayan bebeğin asit içtiğini anlayan anne, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Sağlık ekiplerince Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Varsak Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen anne Hatice Ala'nın çalıştığı seradan temizlikte kullanmak için asit getirdiği, bunu da bir bardakta unuttuğu ileri sürüldü.

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