ESK açıkladı: Ramazan öncesi kırmızı ette fiyat artışı önlemi

Ramazan ayı öncesinde kırmızı ette arz güvenliği ve fiyat istikrarı için harekete geçildi.

Bu kapsamda Et ve Süt Kurumuna, et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme için yetki verildi.

Kurum, üreticileri ve tüketicileri korumak amacı ile et piyasasının düzenli olarak takip edildiğini duyurdu.

Kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli önlemlerin alındığı belirtilen açıklamada, Et ve Süt Kurumu satış mağazaları ve Tarım Kredi Birlik Marketlerde ekonomik fiyatlarla yeterli düzeyde ürün arzı için gerekli olan tedarik süreçlerinin tamamlandığı kaydedildi.

GEREKİRSE PİYASAYA KARKAS ET SATIŞI YAPILACAK

Açıklamaya göre, htiyaç olması durumunda üreticilerin üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak piyasaya taze karkas et satışı yapılacak.