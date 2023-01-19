KPSS 2023/3 yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2023/3: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları'nın açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ocak 2023 16:30, Son Güncelleme : 19 Ocak 2023 16:47
ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan duyuru;
06-11 Ocak 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/3 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 19 Ocak 2023 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS-2023/3 Yerleştirme Sonuçları
KPSS-2023/3 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal BilgilerMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız