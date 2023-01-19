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Sahte Covid-19 aşısı davasında hemşireye 1 yıl 8 ay hapis cezası

İzmir'deki bir hastanede Covid-19 aşısı enjekte etmeyerek sahte aşı kartı oluşturulmasına imkan sağladığı iddia edilen hemşire ile 13 sanığın yargılandığı davada 2 sanık beraat ederken, diğer sanıklara 2 ay 15 gün ile 1 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2023 16:38, Son Güncelleme : 19 Ocak 2023 16:39
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Sahte Covid-19 aşısı davasında hemşireye 1 yıl 8 ay hapis cezası

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire R.K., 13 Ağustos 2021'de Covid-19 aşısı yapmadığı halde sahte aşı kartı oluşturulmasına imkan sağladığı ileri sürülerek tutuklandı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü konuya ilişkin idari inceleme başlatırken, bir müddet tutuklu kalan R.K. daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ise R.K. hakkında 13 kez "Rüşvet almak", 7 kez "Bilişim sistemine hukuka aykırı veri yerleştirme ve sistemdeki verileri değiştirme" ve 8 kez de "Kamu malına zarar verme" suçlarından 69 yıl 2 ay 15 günden 241 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, 13 sanık hakkında da "Rüşvet vermek", "Bilişim sistemine hukuka aykırı veri yerleştirme ve sistemdeki verileri değiştirme" ve "Kamu malına zarar verme" gibi suçlardan cezalar talep edildi.

Davanın İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasına tutuksuz sanık Ş.D. ile avukatlar katıldı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaa doğrultusunda karar verilmesini talep etti.

Tutuksuz sanık Ş.D. son savunmasında, mağdur olduğunu ve hiçbir şekilde üzerine atılan suçlamaları gerçekleştirmediğini belirterek, beraatini talep etti. Daha sonra sanık avukatları son savunmalarını yaptı.

2 sanığa beraat

Mahkeme başkanı, mütalaa doğrultusunda karar verdiklerini belirterek, para göndermeyen ancak Whatsapp grubunda yer alan 2 sanığa beraat karar verdiklerini söyledi.

Hemşire R.K. hakkında, "Görevi kötüye kullanma" suçunu zincirleme şekilde olduğundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası, "Mala zara verme" suçundan da 6 ay 20 gün hapis cezası verip hükmün açıklanmalarının geri bırakıldığı belirtildi.

R.K.'ye hacamat için para verdiklerini iddia eden 7 sanık hakkında da "Görevi kötüye kullanmaya yardım" suçundan 5'er ay hapis cezası verilip, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Diğer 4 sanık hakkında da "Görevi kötüye kullanmaya yardım" suçundan 2'şer ay 15'er gün hapis cezası verilerek ve hükmün açıklanmasını geri bırakıldı.

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