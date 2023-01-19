Sözleşmeliye kadro düzenlemesi Genel Kurul'da

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Gündem dışı konuşmaların ardından siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı.

İYİ Partinin "Uygur Türkleri", HDP'nin "kuraklık" ve CHP'nin "orman varlığı" konusunda araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri görüşüldü.

İYİ Parti Grubu önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, partisinin 27. Dönem'de Uygur Türkleri ve Doğu Türkistan'da yaşanan mezalimle ilgili 7 kez araştırma önergesi verdiğini, bunların AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğini söyledi. Sezgin, "İktidar, uzun süre soydaşlarımızın yaşadığı zulme ısrarla sessiz kalmış, adeta göz yummuştu. Doğu Türkistan'da yaşanan baskılar ve zulüm bu dönemde artmaya devam etmiş, uluslararası hukukun insanlığa karşı suç olarak tanımladığı nitelikte vahim, kitlesel ve sistematik ihlaller halinde sürmüştür." sözlerini sarf etti.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, önergeye olumlu oy vereceklerini ifade ederek, "iktidarın bu ürkek, pasif tavrının" bir an önce bitmesi gerektiğini savundu. Gergerlioğlu, "Ne zaman Uygur Özerk Bölgesi'ndeki o mazlum insanların sesini duyacaksın AK Parti, MHP?" diye sordu.

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, Çin yönetiminin, Doğu Türkistan'da sayıları 1300'ün üzerindeki toplama kamplarının, mesleki eğitim ya da yeniden eğitim merkezi olduğunu iddia ettiğini aktararak, "BM'ye göre 2 milyon, ABD'ye göre 3 milyon civarında; içinde bilim insanı, sanatçı, öğrencilerin de bulunduğu ve diğer Müslüman azınlıkların yer aldığı birçok kişinin bu kamplarda zorla tutulduğu ve sayısız işkencelere maruz kaldığı vurgulanmaktadır." diye konuştu.

- "Faydadan ziyade zarar getireceğine inanıyoruz"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Partinin grup önerisine ret oyu vereceklerini bildirerek, şöyle devam etti:

"Biz bu konunun istismar edilmesinin Doğu Türkistan Türklerine faydadan ziyade zarar getireceğine inanıyoruz çünkü korkunç bir zulüm, korkunç bir baskı. Mutlaka uluslararası hukuk bakımından çok hassasiyetle ve ciddiyetle yürütülmesi gereken ilişkiler ve faaliyetler var. Ayrıca ABD bayrağının altında, gölgesinde ABD politikalarıyla ve FETÖ kampanyalarıyla Doğu Türkistan'ın haklarının savunulamayacağını da düşünüyoruz. Bunun mutlaka Türk devletinin devlet politikası ve hassasiyetiyle yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Perde arkasında Çin sermayesinin, birtakım şirketlerinin işlerinin takipçiliğini yapıp da TBMM'de 'Doğu Türkistan Türklerinin haklarını savunuyor' görünmeyi de ayrıca bir ikiyüzlülük sayarım."

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, zulüm ve haksızlığa soy ve din ayrımı yapmadan insani çerçevede karşı çıkmanın bir görev olduğuna işaret etti. Bu konuda iktidara yönelik eleştirileri Özdemir, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız sessiz kalır mı? Hangi zulme, haksızlığa sessiz kalmış; hangi soydaşın, hangi dindaşımızın hakkının savunulması noktasında geri adım atmış? Cumhurbaşkanı'mızı bilenler, yakından uzaktan tanıyanlar asla böyle bir şey olmayacağını bilirler ama buna rağmen eğer siyaset yapmak için gelip kürsüde bunları bu şekilde söylüyorsak ona pes diyorum." diye yanıtladı.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada İYİ Partinin grup önerisi kabul edilmedi.

MHP'li Akçay, İYİ Partinin grup önerisinin oylaması sırasında, 37 milletvekiline sahip İYİ Partiden 8 milletvekili bulunduğuna işaret ederek "Oylamaya 8 kişiyle katılacaksınız, sonra da 'AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.' diyeceksiniz. Bunu milletimizin huzuruna sunuyorum." dedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Türk milletinin defterikebiri var. Dünyanın neresinde olursa olsun Türk'e yapılan haksızlığın bir gün elbette hesabı sorulur." ifadesini kullandı.

HDP ve CHP'nin grup önerileri de kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.