Sözleşmelilere kadro öngören kanun teklifi Genel Kurulda

Teklifin tümü üzerine İYİ Parti Grubu adına söz alan Adana Milletvekili İsmail Koncuk, kanun teklifiyle sözleşmelilik uygulamasının ortadan kalkmadığını, bundan sonra da 3+1 olarak tüm kamuda sözleşmeli uygulamasının devam edeceğini öne sürdü.

Teklifle, kamu kurumlarında çalışma barışının korunmasına ve kurumsal hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağlanmayacağını savunan Koncuk, "Şimdi 'sözleşmeliler kadroya geçince çalışma barışı yeniden tesis edilecek ve iş verimi, hizmet kalitesi artacak." diyor. Peki, niye hala sözleşmeliliğe devam ediyorsunuz? Hizmet kalitesini bozan, çalışma barışını bozan bir uygulamaya neden devam ediyorsunuz?" diye konuştu.

Kanun teklifinde eksiklikler bulunduğunu iddia eden Koncuk, şöyle devam etti:

"Mesela ne yok burada? Kur'an kursu öğreticilerine kadro, kapsam dışı bırakılmış. İdari hizmet sözleşmelileri var PTT'de çalışan, bunlar yok. Bunlar da sözleşmeli, bunlar neden yok? Cevabını birileri versin. Uzman çavuşlarımız, sözleşmeli erbaş ve erlerimiz yok burada. Askerlerimiz, hani kahraman askerlerimiz? Yok burada. Sözleşmeli askerlik statüsünü de siz çıkardınız bu milletin başına. Bu neden yok? Bunu biri izah etsin. Kahraman dediğiniz askerlerimize kadrolu çalışmayı bile çok gören iktidar bu düzenlemeyle neyi amaçladığını, bu kahraman dediği askerlere izah etmek zorundadır."

- "Milletimizin talep ve beklentilerini bir bir yerine getirmeye kararlıyız"

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, parti olarak işçinin, memurun, çalışanın, emeklinin sorunlarını çözmek, beklentilerini karşılamak için samimiyetle gayret gösterdiklerini söyledi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışan ve emeklilerin haklı taleplerine kol kanat gerip çözümüne katkı sağlamaya ve her daim yanlarında olacaklarını belirten Aksu, onların hayatını kolaylaştıracak düzenlemelerin takipçisi olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kamu çalışanlarının çalışma şartlarında, mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmelerin yakın zamanda yapıldığını ve reform niteliğinde tarihi adımlar atıldığını anlatan Aksu, memur ve emeklilerin beklentilerinin birçoğunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulandığı dönemde Cumhur İttifakı birlikteliğinde karşılandığını vurguladı.

"Cumhur İttifakı birlikteliğinde, ülkemizin kalkınması, milletimizin huzur ve refahı için yılmadan çalışmaya, milletimizin talep ve beklentilerini bir bir yerine getirmeye kararlıyız." diyen Aksu, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda önümüzdeki günlerde vatandaşlarımızın lehine önemli kazanımlar sağlayacak kanuni düzenlemeler de inşallah sırasıyla hayata geçirilecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı'yla istikrar devam edecek, Türkiye yükseldikçe yükselecek ve lider ülke olacaktır. İnanıyoruz ki bu kanun teklifinin yasalaşmasıyla kamuda, statü ve istihdam karmaşasının giderilmesine, ücret adaletinin sağlanmasına ve çalışanlara eşit fırsatlar sunulmasına katkı sağlanacaktır."

- "Niye aynı durumdaki vekil öğretmenlere kadro vermiyorsunuz?"

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, kanun teklifinde 170 civarında milletvekilinin imzası varken şu anda AK Parti sıralarında 3-4 kişinin bulunduğunu belirterek, "İnsanlar 'acaba biz de bu grubun içerisine girebilir miyiz, biz de kadrolu hale gelebilir miyiz? diye düşünürken ve muhalefetten de bu konuda önergeler vermesini beklerken, bunların muhatap olarak ulaşacağı kimse yok karşımızda." dedi.

Türkiye'de bir istihdam sorunu olduğunu, ülkenin güvencesiz istihdam cennetine çevrildiğini savunan Turan, "Öyle bir acayip durum var ki, sözleşmelisi, kadrolusu, vekili, taşeronu, ücretlisi, şusu busu... Çalışma rejimini darmadağın ettiniz bu 20 yıllık zaman dilimi içerisinde, şimdi işin içinden çıkılmıyor. Aynı yün yumağına dolanmış kedi yavrusu gibi siz de debelenip duruyorsunuz. Çıkılmıyor işin içinden, birini düzeltsen başka bir tarafı bozuluyor, onu düzeltsen başka bir tarafı bozuluyor." değerlendirmesinde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, partisinin, teklife "evet" oyu kullanacağını ancak düzenlemede eksiklikler olduğunu söyledi.

İktidarın neoliberal politikalarla tahrip ettiği iş güvencesini, bu kanun teklifiyle kısmen giderdiğini savunan Bekaroğlu, bu düzenlemeyle kamudaki sözleşmeli çalışanlardan bir kısmının kadroya geçirileceğinin açıklandığını ancak kaç personelin bu haktan yararlanamayacağının belirtilmediğini ifade etti. Kamuda sözleşmeli personel istihdamının, bu iktidar ve geçmişteki iktidarlar tarafından istismar edildiğini öne süren Bekaroğlu, bugün bu personelin sayısının bilinmediğini belirtti.

Kanun teklifinde ek ders ücretiyle çalışan "vekil" öğretmenler ile usta eğiticilerin yer almadığını anlatan Bekaroğlu, "İmamlara kadro verdiniz, doğru yaptınız. Vekil imamlara kadro veriyorsunuz da niye aynı durumdaki vekil öğretmenlere kadro vermiyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Şahsı adına söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, iktidarın, kanun teklifleriyle bazı sorunları çözerken mağdur kesimler yarattığını iddia etti. Bu süreçte muhalefetin eleştirilerinin dikkate alınmadığını söyleyen Ağbaba, kanun tekliflerinin TBMM'de milletvekilleri tarafından değil Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hazırlandığını da ileri sürdü.

CHP'li Ağbaba, bugün görüşülen teklifle 4 mağdur kesim oluşturulduğunu savunarak, iktidarın "aileye değer verdiği" yönündeki söyleminin aksine bu düzenlemeyle çalışanların aileleriyle bir araya gelmesini engellediğini söyledi.

- "EYT'yi de çözüyoruz inşallah"

Şahsı adına söz alan AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde iktidarları döneminde birçok alanda 100 yılın işini 21 yıla sığdırdıklarını söyledi.

Bu çalışmalarla ülkenin birlik beraberliğini, huzurunu, refahını, demokrasisini, güvenliğini ve kalkınmasını garantiye aldıklarını belirten Etyemez, "Sosyal politika alanını vazgeçilmez olarak görüyor; çalışanını koruyan, çalışamayanına bakan sosyal devlet anlayışıyla politikalarımızı yürüttük, yürütmeye devam ediyoruz. Paylaşımda adaleti önceleyen, emeği ve helal kazancı yücelten bir yaklaşımla çalışanlarımızın emeğinin karşılığını alması için devrim niteliğinde çalışmalara imza attık. Sadece geçtiğimiz yıl çalışma hayatında yaptığımız kapsamlı düzenlemeler, bu alanda bir destan yazdığımızın en başta göstergesidir. 3600 ek gösterge, asgari ücret, Öğretmenlik Meslek Kanunu, memur ve emeklilerin maaş zamları, gelir vergisi istisnaları gibi birçok sorunu çözdük; EYT'yi de çözüyoruz inşallah." diye konuştu.

Kanun teklifinin yürürlüğe girmesiyle hayata geçirilecek hakları anlatan Etyemez, "Bu kanun, kamu kurumlarında çalışma barışının korunmasına ve kurumsal hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacaktır. Unvan değişikliği ve görevde yükselmenin önündeki engeller kaldırıldığı gibi aile bütünlüğü de sağlanmış olacaktır. Huzurlu, güvenli ve güçlü bir Türkiye'yi inşa etmenin hep birlikte hareket etmekle mümkün olacağını biliyoruz. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu ifade edecek cesarete sahip olmanın verdiği özgüven bizlere bugün yeni bir şey söyletiyor; bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak." değerlendirmelerinde bulundu.

TBMM Genel Kurulunda teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birinci bölüm üzerindeki görüşmelere geçildi.