Akşener, DP Genel Başkanı Uysal ile görüştü
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2023 17:01, Son Güncelleme : 19 Ocak 2023 17:01
Akşener, 26 Ocak'ta İYİ Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "altılı masa" toplantısı öncesi Uysal ile Celal Bayar Köşkü'nde bir araya geldi.
Basına kapalı 1,5 saat süren görüşmede, Akşener'in Uysal'ı 26 Ocak'ta yapılacak toplantıya davet ettiği ve toplantı gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.
Akşener, yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu, 23 Ocak Pazartesi günü de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret ederek toplantıya davet edecek.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız