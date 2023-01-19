2023 KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi belirlendi

"Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılan merkezi yerleştirmelere ilişkin "2023 Yılı KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi" belirlendi.

Buna göre, 2023 KPSS-1 yerleştirme döneminde kurumlarca kadro talepleri 3 Nisan-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında bildirilecek, adaylar yerleştirme tercihlerini ise 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapacaktır.



2023-2 yerleştirme döneminde ise idareler kadro taleplerini 2 Ekim-17 Kasım 2023 tarihleri arasında iletecek, tercihler ise 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

