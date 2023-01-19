Ahmet Davutoğlu'ndan 'Şehir Üniversitesi' açıklaması

Davutoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'deki dünkü konuşmasında, "İstanbul Şehir Üniversitesinin, yapılan arsa devrindeki hukuksuzluklar nedeniyle kapatıldığı", "Şehir Üniversitesinin başarısız bir üniversite olması nedeniyle kapatılması" ve kendisine yönelik "yolsuzluk" açıklamalarında bulunduğunu hatırlattı.

Şehir Üniversitesiyle ilgili bütün dokümanları gözden geçirdiklerini belirten Davutoğlu, "Şehir Üniversitesinin tarihinde hiçbir hukuksuz işlem olmamıştır. Herhangi bir hukuksuz işleme dayalı da herhangi bir delillendirilmiş bir isnat söz konusu olmamıştır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şehir Üniversitesi ile ilgili argümanlarının geçersiz olduğunu iddia eden Davutoğlu, "Şehir Üniversitesinin kuruluşunda ve arsa tahsisinde bizzat kendi imzaları vardır. Arsa devri konusunda da kendi çıkardığı kanun uygulanarak o devir yapılmıştır. Eğer herhangi bir usulsüzlük var idiyse bir devlet zaafı söz konusudur." dedi.

Davutoğlu şunları söyledi:

"Şehir Üniversitesinin kapatılması sürecinde çok sayıda hukuksuz işlem yapılmıştır. Şehir Üniversitesi mutlaka açılacaktır. Çünkü temeli de mayası da helaldir, emek ürünüdür, Bilim Sanat Vakfının 30 yıllık birikimi üzerine kurulmuştur. Gecekondu gibi kurulan, kaynağı meçhul olan üniversiteler gibi değildir. Bu emek üzerine kurulmuştur."

Davutoğlu, "Bütün bakanlarla ilgili bir araştırma, soruşturma komisyonu kurulması, önce kendi malvarlığının sonra da Erdoğan'ın ve tüm bakanların mal varlığının araştırılması" çağrısında bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istediği TV kanalında karşılıklı konuşma talebini iletti.

Toplantıda, ayrıca Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serap Yazıcı, Eğitim Politikaları Başkanı Yusuf Ziya Özcan ile Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Seymen de Şehir Üniversitesi ile ilgili gelişmelere ilişkin sunum yaptı.