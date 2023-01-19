2022 ve 2023 yılında emekli olanlar ne kadar maaş alacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Düzenlemenin hayata geçmesine çok kısa bir süre kaldı. Hak sahipleri maaşlarını hesaplamaya başlandı.

"Bazı yıllarda emekli olmak avantaj olabiliyor"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, emeklilere refah payı artışının yapılmadığı iddiasıyla ilgili şunları söyledi:

"Bu iddialar doğru değil. 2022 yılında emekli olanlar 2023 yılında emekli olacaklara göre yüzde 10'a yakın daha fazla emekli maaşları alacaklar. Bunun nedeni emekli maaşı hesaplama sisteminden kaynaklanıyor. Bu bazı yıllar o yıl içinde emekli olmak avantajken bazı yıllar bir sonraki yıl emekli olmak avantajlı oluyor."

Emekli maaş farkının nedeni ne?

2022 ve 2023 yılı için emekli maaş hesaplama şekilleri değişiyor.

Tarkan Zengin bu konuyla ilgili de şu bilgileri verdi:

"2022 yılında emekli olanlar 2022'nin ocak temmuz zammını alıyorlar bir de 2023 yılının ocak zammını alıyorlar. 2023 yılında emekli olanlar da 2022 yılının TÜFE'sinin tamamını, bir de büyüme oranının yüzde 30'unu alıyorlar. O nedenle 2022 yılının kasım ayında vatandaşlarımızın görmüş olduğu emekli maaşları o yıl içinde emekli olsalardı alacakları maaş olacaktı."

"2022'nin ocak, temmuz zammı ve 2023 ocak zammı ekleniyor"

Zengin, "2022 yılında emekli olan kişinin maaşı ne kadar?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Mesela 2022'nin ocak ayına geldiğimizde ocak zammı yapılmamış bir vatandaşımız emekli maaşını diyelim ki sistemde 10 bin lira olarak görüyordu. 2022 yılına geldiğimizde ocak zammı ile maaşı yüzde 25,47 lik zam ile birlikte 12 bin 547 liraya çıkar. Temmuzdaki yüzde 42,35'lik zam ile birlikte maaşı 17 bin 860 lira olur. 2023 ocak zammı yüzde 30 ile birlikte bu kişinin maaşı 23 bin 218 liraya çıkar."

"2022 TÜFE'sine ek 2022 büyüme oranının yüzde 30'u alınıyor"

2023'te emekli olanların maaşları, büyüme oranının belli olmasıyla netleşecek. Tarkan Zengin, maaş hesaplamalarıyla ilgili ise şu tahminlerde bulundu:

"Yıllık TÜFE oranında zam alacak 10 bin lira maaşı 16 bin 427 liraya çıkacak. Ocak ayındaki yüzde 30'luk zam ile birlikte maaşı 21 bin 355 liraya çıkacak. Sadece 2023 yılında emekli olacakların 2022 yıllık büyüme oranı açıklanmadığı için o da şubat ayının ortasında bekleniyor. Açıklandığında diyelim ki 2022'de Türkiye yüzde 6'lık bir büyüme gerçekleştirdiyse onun yüzde 30'u olan yüzde 1,8'i alacaklar."