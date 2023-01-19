Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'seçim yasası' açıklaması
Adalet Bakanı Bozdağ:"(Seçim yasası) 1 yıllık süre seçim tarihine göre belirlenir. Seçim kanunlarındaki değişiklikler nisanda yürürlüğe girdi, değişiklikler aynen uygulanacaktır."
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2023 21:16, Son Güncelleme : 19 Ocak 2023 21:16
Adalet Bakanı Bozdağ:"(Seçim yasası) 1 yıllık süre seçim tarihine göre belirlenir. Seçim kanunlarındaki değişiklikler nisanda yürürlüğe girdi, değişiklikler aynen uygulanacaktır."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız