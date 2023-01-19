Doktorun parmağının kırılmasına neden olan hasta yakınına gözaltı
Gaziosmanpaşa'da çocuğuyla hastaneye giden bir kişi, yanlış yönlendirildiğini söyleyen doktorun elindeki evrakı şiddetle alırken parmağının kırılmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Çocuğuyla Gaziosmanpaşa Eğitim Araştırma Hastanesine gelen A.K, Doktor Çağla Arukan'ın odasına girdi.
A.K'nin acilden yönlendirildiğini belirtmesi üzerine doktor Arukan, randevu kontrolü için elindeki kağıdı görmek isteyerek aldı.
Doktorun yanlış yönlendirme yapıldığını ifade etmesi üzerine A.K. verdiği kağıdı şiddetle geri alırken Arukan'ın sağ el ikinci parmağı kırıldı.
Doktorun beyaz kod çağrısı üzerine odaya giren sağlık çalışanları, A.K'yi dışarı çıkardı. Hastaneye gelen polis ekipleri de A.K'yi Küçükköy Polis Merkezine götürdü.
Arukan, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'na giderek darp raporu alırken, savcının talebi üzerine A.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Olay üzerine sosyal medyadan paylaşımda bulunan Hekimsen, hastanede yarın iş bırakma eylemi yapılacağını duyurdu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız