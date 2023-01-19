Doktorun parmağının kırılmasına neden olan hasta yakınına gözaltı

Sözleşmeliye kadro verilmesini öngören kanun teklifi yasalaştı

Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.