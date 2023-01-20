20 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15. Dönem Sakarya Milletvekili Dr. Nadir Latif İslam'ın Orhan Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak, Sakarya Valiliğini ziyaret edecek.

(Sakarya/13.16-16.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye Mezunları Forumu" kapsamında düzenlenen Türkiye Mezunları Ödülleri programına katılacak.

(İstanbul/17.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Merkezi'nde görüşecek, Parti Meclisi toplantısında yer alacak.

(Ankara/11.00/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Barış Sitesi'ni ve Rızabey Apartmanı'nı ziyaret edecek, Bayraklı rezerv alanında incelemelerde bulunacak, MÜSİAD İnsan Odaklı ve Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Ana Temalı Türkiye İstişare Toplantısı'na katılacak.

(İzmir/11.00-14.30)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, partisinin il başkanlığınca düzenlenecek Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı ve Vefa Buluşması'na katılacak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle istişare toplantısı yapacak.

(Ordu/11.45-17.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, İş Dünyası Buluşması programına katılacak.

(Kocaeli/15.30-18.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Üretim Teknolojileri Girişim Hızlandırma Programı" 5G @Endtech Demoday'de yer alacak.

(İstanbul/10.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, engelli vatandaşlarla "Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu Erişilebilirlilik Deneyimi" gerçekleştirecek ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/09.45)

4- TÜİK, Aralık 2022 dönemine ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi ile Kasım 2022 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yapılacak "Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Alanında İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne ve "Kadın Kooperatifleri Buluşması"na iştirak edecek.

(Lefkoşa)

2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO'nun Ramstein Hava Üssü'nde gerçekleştirilecek "Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı"na katılacak.

(Almanya)

3- İsviçre'nin Davos kasabasında "Parçalanmış Bir Dünyada İşbirliği" temasıyla düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu sona erecek.

(Davos)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye Mezunları Forumu"na iştirak edecek.

(İstanbul/11.30)

SPOR

1- Futbolda Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta mücadelesi Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor maçıyla başlayacak.

(Adana/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasının açılış maçında Sakaryaspor ile Altınordu karşı karşıya gelecek.

(Sakarya/20.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

4- Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftası Kuzeyboru-Aydın Büyükşehir Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftası Spor Toto-Halkbank maçıyla başlayacak.

(Aksaray/Ankara/14.00)

5- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a ana tablo maçlarıyla devam edilecek.

(Melbourne)